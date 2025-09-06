Польша рекомендовала своим гражданам покинуть Беларусь

После задержания поляка в Беларуси по обвинению в шпионаже МИД Польши повторил призыв к гражданам покинуть РБ, указав, что это - не демократическая страна.

МИД Польши рекомендовал польским гражданам покинуть Беларусь и воздержаться от поездок в эту страну. "Это не демократическая страна, и она не дружелюбна по отношению к Польше. Я хотел бы, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно серьезнее", - цитирует вечером в пятницу, 5 сентября, онлайн-издание RMF24 заявление пресс-секретаря МИД Польши Павла Вронского в этой связи.

Арест гражданина Польши в Беларуси по обвинению в шпионаже

Ранее, 4 сентября, белорусское телевидение показало репортаж об аресте в Беларуси гражданина Польши 1998 года рождения по обвинению в шпионаже. Утверждалось, что мужчина собирал информацию о российско-белорусских военных учениях "Запад-2025", запланированных на 12 - 16 сентября.

В репортаже говорилось, что житель Кракова через соцсети установил контакт с неким гражданином Беларуси и предложил ему сотрудничать с польскими спецслужбами. Кроме прочего, речь якобы шла о передаче данных о военных объектах в Беларуси.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. В РБ по этому обвинению ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 5 сентября назвал обвинения, выдвинутые в Беларуси против польского гражданина, абсурдными. Судя по его заявлению, задержанный - польский монах, навещавший в Беларуси священника, с которым его связывают дружеские отношения.