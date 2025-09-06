Baltijas balss logotype
В Европе зарегистрирована Крымская-Конго геморрагическая лихорадка, смертность - до 40%. Может ли она добраться до Латвии?

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
Latvijas Avīze
В Европе зарегистрирована Крымская-Конго геморрагическая лихорадка, смертность - до 40%. Может ли она добраться до Латвии?

В Европе зарегистрированы случаи Крымской-Конго геморрагической лихорадки, смертность от которой достигает 40%. Может ли она добраться до Латвии?

Крымско-Конго геморрагическая лихорадка — опасная тропическая болезнь со смертностью до 40%. Байба Розентале, профессор РГУ, главный врач стационара RAKUS «Латвийский центр инфектологии», в эфире TV24 в программе «На линии» объясняет, может ли болезнь добраться до Латвии.

Крымско-Конго геморрагическая лихорадка – это вирусное инфекционное заболевание, которое распространяется особым видом клещей – у нас, к счастью, их нет. Но все же это инфекция, характерная для тропической зоны», – говорит Розентале.

Такое название заболевание получило, потому что оно повреждает кровеносные сосуды, стенки кровеносных сосудов и факторы свертывания крови. Поскольку все органы человеческого тела снабжаются кровью, при этом заболевании может наступить недостаточность – нефункционирование всех органов. В результате заболевание имеет очень высокий показатель смертности — от 10% до 40%.

«В этом году с 16 июля в Европе зарегистрировано четыре случая — два в Испании и два в Греции.

По прогнозам в Латвии климат должен был бы значительно измениться. Однако у нас умеренный климат – мы убедились в этом этим летом. В этом нет ничего плохого, и пока что никакого глобального потепления, пути к тропикам у нас нет», – говорит профессор.

#здравоохранение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    6-го сентября

    То есть глобальное потепление,то его нет. Когда надо-есть,а так вроде и нет.😂

    52
    4
  • С
    Сарказм
    Aleks
    6-го сентября

    Сложности перевода: профессор напирала, что пока Латвии эта дрянь не угрожает, потому что она все же характерна для тропического климата, а у нас он умеренный, и пока, несмотря на мировое глобальное потепление, до тропическиого климата нам еще очень далеко. Само же наличие потепления она не отрицала (сам факт появления этой гадости в Европе (хоть и пока на юге), чего раньше не было, говорит, что оно есть).

    13
    4

