В катастрофе фуникулёра в Лиссабоне жители винят массовый туризм

В результате схода с рельсов исторического фуникулёра Глория в Лиссабоне в час пик в среду погибли не менее 15 человек, ещё 18 получили ранения, среди пострадавших есть ребёнок. Фуникулёр сошёл с рельсов и врезался в здание.

Фабиана Павел, президент Ассоциации жителей района Байру Алту, связывает трагедию с «чрезмерным туризмом» в последние годы.

«Его использование в последние годы стало явно неуместным, – цитирует New York Post заявление, которое Фабиана павел сделал в интервью BBC News. – Фуникулёр использовали слишком часто, и жители потеряли возможность воспринимать его как средство общественного транспорта, ведь он стал туристической достопримечательностью».

Фуникулёр соединяет центр Лиссабона с районом Байру Алту и ежегодно принимает тысячи туристов. Массовый туризм уже давно вызывает проблемы в ряде европейских городов, и некоторые из них вводят туристические налоги.

Так, муниципалитет исторического города Эвора ввёл налог для туристов почти 2 евро с человека за ночь, начиная с 1 августа. В 2024 году Португалию посетили почти 20 миллионов иностранных туристов. В июне жители Лиссабона уже выходили на протест против массового наплыва туристов, поддерживая аналогичные акции в Барселоне и на Майорке.

Полиция и следственные органы начали расследование возможного механического отказа фуникулёра, при этом местные СМИ отмечают вопросы к графику технического обслуживания.