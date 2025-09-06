Baltijas balss logotype
В Литву HIMARS, в Эстонию танки. Зачем военные США устроили в Балтии рокировку

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
BNS
В Литву HIMARS, в Эстонию танки. Зачем военные США устроили в Балтии рокировку

Директор по вопросам политики Министерства обороны Литвы говорит, что решение США перебросить подразделение реактивной системы залпового огня HIMARS из Эстонии в Литву и вместо этого направить в Эстонию танковое подразделение не связано с пересмотром присутствия американских войск в Европе.

«Это никак не связано с пересмотром присутствия американских войск на восточном фланге, — сказал в пятницу BNS Вайдотас Урбялис. – Подразделение HIMARS было размещено в Эстонии для подготовки эстонских солдат, поскольку ранее они заказали оборудование HIMARS. Они его получили, обучили, и теперь, поскольку оно скоро поступит к нам, было решено перебросить это подразделение в Литву и помочь нам в подготовке».

Подразделение HIMARS было размещено в Эстонии в 2022 году после того, как Эстония подписала соглашения о закупке этого оборудования у США. Первые шесть систем HIMARS, закупленных Эстонией, были поставлены в апреле.

В конце 2021 года Литва подписала с США контракт на закупку восьми систем HIMARS стоимостью 495 млн долларов. Первые поставки систем запланированы на 2025 год.

Танковое подразделение из Литвы прибудет в Эстонию взамен бывшего подразделения HIMARS.

«Американцы перебрасывают свои силы из одной страны Балтии в другую. (...) Эстония, конечно, видит большую выгоду в совместных учениях с американцами. Поэтому консенсус заключается в том, что танковое подразделение будет переброшено в Эстонию на определенный период времени, чтобы оно могло просто тренироваться вместе с эстонскими войсками», — сказал Урбялис.

Пока неясно, на какой срок часть американских военнослужащих отправится в Эстонию.

Урбялис подчеркнул, что численность американских военнослужащих как в Литве, так и в Эстонии после этого обмена останется неизменной.

Как сообщало агентство BNS, американские войска периодически ротируются в Литве с весны 2014 года, а тяжёловооружённые батальоны размещены в стране с 2019 года, но в настоящее время Вашингтон пересматривает присутствие своих сил в Европе.

Литва добивается того, чтобы США оставили в стране около тысячи военнослужащих, которые в настоящее время размещены здесь на ротационной основе.

#нато #сша #балтийское море
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
