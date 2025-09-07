Baltijas balss logotype
Оккупация Газы потребует на 20 000 больше воинов ЦАХАЛ

В мире
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
За метром метр.

За метром метр.

Наступление ведется уже 2 недели.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль примерно над 40% территории города Газа, сообщил представитель израильских вооруженных сил Эффи Дефрин. «Операция будет расширяться и усиливаться. Мы продолжим преследовать ХАМАС повсюду», — заявил он, подчеркнув, что миссия завершится только после освобождения всех израильских заложников и ликвидации правления группировки (цитата по Reuters).

Наступление на крупнейший город сектора Газа началось 20 августа. Тогда Дефрин уточнил, что израильские войска уже вышли к окраинам города, назвав это первым этапом операции, одобренной Минобороны страны. Он также отметил, что ЦАХАЛ оказывает гуманитарную помощь жителям сектора.

Представитель ЦАХАЛ предупредил, что гражданам Израиля будет разослано около 80 тысяч повесток в армию. Ранее CNBC со ссылкой на утвержденный министром обороны Исраэлем Кацем план сообщал, что в операции по захвату Газы может быть задействовано до 60 тысяч резервистов.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что глава правительства поручил максимально сократить сроки операции, чтобы как можно скорее ликвидировать последние очаги сопротивления и добиться окончательного разгрома ХАМАС. Глава Минобороны Израиля Кац заявил, что после завершения операции «Газа изменит свой облик и больше никогда не будет такой, как прежде».

Война Израиля и ХАМАС продолжается с октября 2023 года, когда боевики движения совершили нападение на израильские поселения.

#израиль
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    7-го сентября

    40 тыс.русскоязычных бойцов ЦАХАЛа находятся в России.В чем проблема то?!😎

    2
    2

