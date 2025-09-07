Въезд в США для граждан ЕС подорожает почти в два раза

С 30 сентября 2025 года туристам из Евросоюза придется платить почти в два раза больше за въезд в США по системе ESTA. Как следует из публикации в Федеральном регистре, сбор увеличится с нынешних 21 доллара (около 18 евро) до 40 долларов (34 евро), сообщает bild.de.

Повышение связано с налоговой реформой One Big Beautiful Bill Act, подписанной президентом США Дональдом Трампом 4 июля 2025 года. В обновленную сумму войдут сбор в фонд Минфина (13 долларов), операционный сбор (10 долларов) и плата за развитие туризма (17 долларов).

Новые правила вступят в силу 30 сентября. До этой даты туристы могут подать заявку по старой цене. Дополнительные расходы коснутся и соседей США: для граждан Канады и Мексики стоимость въезда по форме I-94 возрастет с 6 до 30 долларов.