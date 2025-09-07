Baltijas balss logotype
Здание правительства Украины пострадало при падении дрона

В мире
Дата публикации: 07.09.2025
Deutsche Welle
Здание правительства Украины пострадало при падении дрона

В результате падения сбитого российского БПЛА возник пожар на верхних этажах здания правительства Украины. В Киеве - трое погибших и 17 пострадавших.

Здание правительства Украины в Киеве впервые с начала российской агрессии против Украины из-за вражеской атаки. Об этом сообщает в Telegram премьер-министр Украины Юлия Свириденко в воскресенье, 7 сентября.

В своем посте она обнародовала фотографии, которых видны последствия пожара, возникшего на верхних этажах здания правительства Украины после падения сбитого российского беспилотника. Как уточнил позже депутат Рады Ярослав Железняк, на верхнем этаже правительственного здания находится кабинет премьер-министра, а также зал заседаний правительства Украины.

Пожар в здании правительства в Киеве тушат с помощью вертолета.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о других последствиях российской воздушной атаки на город. По этим данным, жертвами авианалета стали три человека: в Святошинском районе погибли молодая женщина и ребенок в возрасте до года, в Дарницком районе пожилая женщина скончалась в укрытии.

К моменту публикации было также известно о 17 пострадавших вследствие российской воздушной атаки на украинскую столицу. Семеро из них, по информации Кличко, были госпитализированы. В Святошинском районе обломки сбитого беспилотника упали на открытой территории вблизи детского сада, следует из поста мэра.

Атаки РФ на другие регионы Украины

О последствиях российских атак рассказали власти и других городов и регионов Украины. Так, мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил в Telegram о повреждении моста через Днепр. "Сейчас ждем выводов экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации. В настоящее время движение по мосту невозможно - оно перекрыто", - указал чиновник. Кроме того, по данным Малецкого, в результате российской атаки в Кременчуге произошло частичное отключение энергоснабжения.

Глава городской военной администрации (ГВА) Кривого Рога Александр Викул написал, что город подвергся массовой атаке дронами Shahed, а также крылатыми ракетами. Ранения получили три человека, они доставлены в больницу. Также пострадали объекты городской и транспортной инфраструктуры, одно предприятие, одно учебное заведение, около 10 многоквартирных домов, дома в частном секторе, гаражи, следует из его поста.

О повреждении объектов гражданской инфраструктуры и жилищной застройки сообщил также глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. "В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных постройках", - указал он.

В свою очередь глава Запорожской областной военной администрации Иван Федеров сообщил об атаке на "одно из предприятий Запорожья" с использованием по меньшей мере восьми дронов Shahed. "Предприятие понесло разрушения, к счастью, люди не пострадали", - отмечает чиновник.

#война на украине
Видео