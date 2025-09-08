Цена на нефть рухнет? Страны ОПЕК+ договорились заметно нарастить нефтедобычу

Страны ОПЕК+ нарастят нефтедобычу в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки.

Страны-участницы сырьевой сделки ОПЕК+ (включая Россию) договорились нарастить суточную нефтедобычу в октябре на 137 тысяч баррелей. Об этом сообщается на сайте Организации государств-экспортеров нефти (ОПЕК).

К консенсусу удалось прийти восьми странам: России, Саудовской Аравии, Ираку, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Кувейту, Казахстану, Алжиру и Оману. Представители делегаций этих стран приняли решение нарастить суточную нефтедобычу по итогам очередного саммита, который прошел в онлайн-режиме.

Отмечается, что октябрьское увеличение положит начало выходу из программы добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые были запланированы на конец 2026 года. Корректировка стратегии была принята с учетом благоприятной конъюнктуры на глобальном энергетическом рынке, указывается в заявлении ОПЕК.

При этом в организации не исключили дальнейшего возвращения к первоначальной долгосрочной программе сокращения нефтедобычи, если ситуация на мировом энергорынке изменится. «Страны ОПЕК+ продолжат внимательно следить за ситуацией на рынке и оценивать ее», — заключили в отраслевом объединении.

В начале сентября в ходе торгов на лондонской бирже ICE котировки эталонной североморской марки Brent в моменте опускались до 65,07 доллара за баррель, что стало минимальным значением почти за месяц. Наращивание добычи сырья в ключевых странах-экспортерах, как ожидается, приведет к увеличению предложения на глобальном рынке. Все это в конечном счете может привести к избытку сырьевых потоков.