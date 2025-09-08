Baltijas balss logotype
Число заявлений о предоставлении убежища в ЕС сократилось на 23%. Что случилось? 0 372

Дата публикации: 08.09.2025
Число заявлений о предоставлении убежища в ЕС сократилось на 23%. Что случилось?

Число заявлений о предоставлении убежища в Евросоюзе сократилось на 23 процента за первые шесть месяцев 2025 года, что обусловлено резким сокращением числа сирийцев, ищущих защиты, сообщило агентство ЕС по вопросам предоставления убежища.

Данные Агентства Европейского союза по предоставлению убежища (EUAA) показали, что сирийцы подали около 25 000 заявлений в страны блока из 27 стран, а также Швейцарию и Норвегию (ЕС+), что на 66 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Это значительное сокращение вряд ли связано с изменениями в политике ЕС+", - говорится в отчете EUAA, где вместо этого указывается на свержение давнего правителя Башара Асада в декабре 2024 года коалицией повстанцев, возглавляемых исламистами.

"Поскольку новые сирийские власти выступают за стабильность и восстановление, многие перемещенные сирийцы, очевидно, стали более оптимистично относиться к возвращению и восстановлению своих общин", - говорится в отчете.

#евросоюз #сирия #беженцы
Видео