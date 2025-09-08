Литва обещает «давление» на Китай с целью восстановить отношения

После сформирования нового кабинета министров Инга Ругинене обещает оказывать давление на Китай, чтобы тот дал ответ на предложение предыдущего правительства о восстановлении отношений.

«У нас идёт трансформация, меняется правительство. Мы говорили с министром (иностранных дел – BNS), что, видимо, после сформирования нового правительства необходимо будет поднять этот вопрос и призвать Китай дать ответ», – сообщила BNS назначенная премьер-министр.

Последние несколько лет Вильнюс и Пекин не могут договориться о том, как восстановить дипломатическое представительство в обеих странах.

В июне тогдашний премьер Гинтаутас Палуцкас упомянул, что Китаю было представлено предложение о восстановлении отношений, но не детализировал его.

Правда, бывший премьер утверждал, что оно не предусматривает изменение названия "Тайваньского представительства", открытого в Литве осенью 2021 года, что и стало причиной спора между Пекином и Вильнюсом.

В этом заверила и Ругинене. По её словам, никаких связанных с миссией изменений не планируется.

«Относительно "Тайваньского представительства" нет никакой интенции что-то менять. Мы об этом не говорим и не думаем, но я считаю, что нормализация определённых дипломатических отношений входит в наши планы», — сказала она.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис сказал на прошлой неделе, что задача нормализации дипломатических отношений с Китаем остаётся, но, по словам главы литовской дипломатии, «не всё зависит исключительно от наших усилий».

Как сообщало агентство BNS, с середины мая в Литве не осталось аккредитованных китайских дипломатов или других сотрудников.