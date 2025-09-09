Baltijas balss logotype
Генерал украинской разведки Буданов: РФ будет готова воевать с Европой через 5 лет 3 398

В мире
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Начальник военной разведки знает все о противнике.

Москва собирается потратить на перевооружение 1,2 триллиона долларов.

Россия готовит самую масштабную программу перевооружения с 80-х годов. Уже к 2030-му году РФ может атаковать Европу.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В интервью в программе "Ход Тузова" на Апостроф TV глава разведки сказал, что по состоянию на сейчас такой угрозы для стран Европы нет.

По его словам, такой прогноз связан с "планами и мечтами" Российской Федерации. "Они планируют и будут готовиться", – добавил Буданов.

Начальник ГУР добавил, что в Европе знают о такой угрозе. Как они будут на это реагировать – увидим со временем.

"Сейчас готовится масштабная программа развития оружия. Это по сути перевооружение Российской Федерации в период до 2037 года. Ударный темп там до 2030-го года. Это самая масштабная программа со времен 80-х годов. Сейчас она просчитана в сумму около 1,2 триллиона долларов сугубо на перевооружение. Это не бюджет Министерства обороны РФ, это сугубо средства на программы модернизации и перевооружения. Это серьезные программы и серьезные средства", – констатировал он.

Le Figaro сообщает, что Франция готовится к возможной войне в Европе. Правительство дало больницам указания подготовиться к сценарию "большого столкновения" до марта 2026 года. Согласно плану, Франция может стать тыловой базой для приема раненых солдат: как французских, так и иностранных.

По мнению командующего войсками США в Европе и главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, надвигается двойной удар со стороны Китая и России, и именно 2027 год "потенциально может стать годом кризиса". Похожие опасения относительно неизбежного нападения России на небольшое государство НАТО сегодня распространены в немецких правительственных кругах.

Оставить комментарий

(3)
  • Ч
    Чангл
    9-го сентября

    Украинский дрон что делал в Эстонии? Ни это ли повод для начала войны? Как не послушать так Россия агрессор, а по факту сами провоцирует её

    9
    2
  • A
    Aleks
    9-го сентября

    Зажигающий минору Буданов ,как и остальные члены его секты,должен постоянно пугать людей и держать их в напряжении,отвлекая от воровства ,коррупции и разграбления стран .

    9
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го сентября

    Почему 5 лет? Давно уже воюет. Разве Украина находится не в Европе? Учи географию, дружок.

    13
    2
Читать все комментарии

Видео