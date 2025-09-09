Baltijas balss logotype
Торг здесь уместен: США призвали ЕС отказаться от газа из РФ в обмен на санкции

В мире
Дата публикации: 09.09.2025
Deutsche Welle
Торг здесь уместен: США призвали ЕС отказаться от газа из РФ в обмен на санкции

Вашингтон усилит давление на Москву, если Европа прекратит закупку нефти и газа в России, заявил глава Минэнерго США. Заменить российское топливо Крис Райт предложил американским СПГ, бензином и другими продуктами.

Европейские страны должны перестать покупать российские нефть и газ, если хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник, 8 сентября.

"Если европейцы проведут черту и скажут: "Мы не собираемся покупать больше российского газа, мы не собираемся покупать российскую нефть". Окажет ли это положительное влияние на то, что США будут агрессивнее (вводить санкции. - Ред.)? Безусловно", - сказал Райт.

Он предложил заменить российские энергоресурсы американским сжиженным природным газом, бензином и другими продуктами. По его словам, это позволит ЕС выполнить условия торгового соглашения с США, согласно которому европейские страны должны закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов до конца 2028 года.

Райт: Отказ от закупок сократит финансирование военной машины РФ

США считают, что этот сценарий выгоден для Европы с экономической точки зрения, пояснил глава американского Минэнерго. "Вы хотите иметь надежных поставщиков энергии, которые являются вашими союзниками, а не врагами", - сказал он. Райт добавил, что отказ от российских энергоносителей сократит финансирование военной машины России и тем самым приблизит окончание войны в Украине.

В воскресенье, 7 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против России. Министр финансов США Скотт Бессент в свою очередь предположил, что дополнительное экономическое давление со стороны Соединенных Штатов и Европы может побудить президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной.

#сша #европа #санкции против россии
