Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лиссабон: Калсада-да-Глория вновь открылась после аварии фуникулёра, но вопросы остаются 0 245

В мире
Дата публикации: 10.09.2025
Euronews
Лиссабон: Калсада-да-Глория вновь открылась после аварии фуникулёра, но вопросы остаются
ФОТО: dreamstime

Менее чем через неделю после катастрофы, унесшей жизни 16 человек, в Лиссабоне снова можно ходить по улице Калсада-да-Глория, но фуникулёр демонтирован. Португальцы хотят получить ответ на множество вопросов.

По Калсада-да-Глория в Лиссабоне снова можно гулять вверх и вниз. Но теперь пути фуникулёра пустуют: две его кабины демонтированы. На стене видны следы крушения подъёмника - аварии, потрясшей Португалию и унесшей жизни 16 человек. В двух точках отправления и прибытия лежат цветы, свечи и фотографии в память о погибших.

Питер Гарден, британский турист, находился неподалёку, когда это случилось. Он вспоминает:

"Мы были в ресторане в 200 метрах отсюда и услышали сирены машины скорой помощи. Мы сразу же бросились туда. Больше всего нас поразило то, что посреди всего этого хаоса во всём районе царила полная тишина. Мы не видели, как упал фуникулёр, но мы были здесь, в этом месте, и всё было очень тихо, как будто весь город внезапно замер".

Мохаммед Фарид работает в сувенирном магазине прямо напротив места катастрофы. Он был одним из первых, кто бросился на место происшествия, оказал помощь пострадавшим и снял случившееся на видео. Кадры, которые он сделал в тот момент, разошлись по всему свету.

"Очень трудно пережить такое. Это очень сложно, - говорит Мохаммед. - Сначала мы пытались помочь, но когда видишь все эти мертвые тела, голова не работает как надо. Мы все плакали и спрашивали, что случилось".

Вопросы без ответов

Катастрофа лифта Glória нанесла городу Лиссабону глубокую рану, которую не скоро удастся залечить. Множество вопросов ждут ответа.

Всего в нескольких метрах от фуникулёра Глория находится другой подъёмник - Лавра. В Лиссабоне также есть ещё два фуникулёра: фуникулёр Бика и фуникулёр Граса, которые открылись совсем недавно. Все они остановлены до дальнейшего уведомления.

В понедельник городской совет Лиссабона провел заседание и принял решение о том, что система безопасности фуникулёров будет полностью переработана. Однако вопросы остаются: например, как можно было спроектировать такую систему экстренного торможения, которая не сработала при обрыве троса?

Ещё один вопрос, который беспокоит жителей Лиссабона - как была выбрана компания MNTC, обслуживающая лиссабонские фуникулёры, и как получилось, что между первым контрактом, подписанным в 2019 году, и вторым, заключённым три года спустя, стоимость обслуживания была снижена примерно на 7 тысяч евро. Об этом сообщает телеканал SIC. Жители Лиссабона хотят получить ответы.

Личности всех жертв известны

Во вторник Генеральная прокуратура подтвердила, что ей известны личности всех жертв аварии, произошедшей на прошлой неделе. Это 8 мужчин и 8 женщин в возрасте от 36 до 82 лет: двое пострадавших из Канады (один из них имеет двойное гражданство Канады и Марокко), трое из Великобритании, двое из Южной Кореи, один швейцарец, один француз, один украинец и один американец, а также пятеро португальцев.

Остались неизвестными имена одного из южнокорейцев, украинца и швейцарца Последним стало известно имя самой пожилой жертвы. 82-летний Эндрю Дэвид Кеннет Янг из Уэльса - третий погибший британец.

Он был "энтузиастом старого транспорта" и любил путешествовать, чтобы увидеть такие объекты, как подъемник Глория, где погиб.

Читайте нас также:
#катастрофа #португалия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 104
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 162
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 208
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 391

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 3
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 22
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 39
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 34
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 61
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 64
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 3
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 22
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 39

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео