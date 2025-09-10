Лиссабон: Калсада-да-Глория вновь открылась после аварии фуникулёра, но вопросы остаются

Менее чем через неделю после катастрофы, унесшей жизни 16 человек, в Лиссабоне снова можно ходить по улице Калсада-да-Глория, но фуникулёр демонтирован. Португальцы хотят получить ответ на множество вопросов.

По Калсада-да-Глория в Лиссабоне снова можно гулять вверх и вниз. Но теперь пути фуникулёра пустуют: две его кабины демонтированы. На стене видны следы крушения подъёмника - аварии, потрясшей Португалию и унесшей жизни 16 человек. В двух точках отправления и прибытия лежат цветы, свечи и фотографии в память о погибших.

Питер Гарден, британский турист, находился неподалёку, когда это случилось. Он вспоминает:

"Мы были в ресторане в 200 метрах отсюда и услышали сирены машины скорой помощи. Мы сразу же бросились туда. Больше всего нас поразило то, что посреди всего этого хаоса во всём районе царила полная тишина. Мы не видели, как упал фуникулёр, но мы были здесь, в этом месте, и всё было очень тихо, как будто весь город внезапно замер".

Мохаммед Фарид работает в сувенирном магазине прямо напротив места катастрофы. Он был одним из первых, кто бросился на место происшествия, оказал помощь пострадавшим и снял случившееся на видео. Кадры, которые он сделал в тот момент, разошлись по всему свету.

"Очень трудно пережить такое. Это очень сложно, - говорит Мохаммед. - Сначала мы пытались помочь, но когда видишь все эти мертвые тела, голова не работает как надо. Мы все плакали и спрашивали, что случилось".

Вопросы без ответов

Катастрофа лифта Glória нанесла городу Лиссабону глубокую рану, которую не скоро удастся залечить. Множество вопросов ждут ответа.

Всего в нескольких метрах от фуникулёра Глория находится другой подъёмник - Лавра. В Лиссабоне также есть ещё два фуникулёра: фуникулёр Бика и фуникулёр Граса, которые открылись совсем недавно. Все они остановлены до дальнейшего уведомления.

В понедельник городской совет Лиссабона провел заседание и принял решение о том, что система безопасности фуникулёров будет полностью переработана. Однако вопросы остаются: например, как можно было спроектировать такую систему экстренного торможения, которая не сработала при обрыве троса?

Ещё один вопрос, который беспокоит жителей Лиссабона - как была выбрана компания MNTC, обслуживающая лиссабонские фуникулёры, и как получилось, что между первым контрактом, подписанным в 2019 году, и вторым, заключённым три года спустя, стоимость обслуживания была снижена примерно на 7 тысяч евро. Об этом сообщает телеканал SIC. Жители Лиссабона хотят получить ответы.

Личности всех жертв известны

Во вторник Генеральная прокуратура подтвердила, что ей известны личности всех жертв аварии, произошедшей на прошлой неделе. Это 8 мужчин и 8 женщин в возрасте от 36 до 82 лет: двое пострадавших из Канады (один из них имеет двойное гражданство Канады и Марокко), трое из Великобритании, двое из Южной Кореи, один швейцарец, один француз, один украинец и один американец, а также пятеро португальцев.

Остались неизвестными имена одного из южнокорейцев, украинца и швейцарца Последним стало известно имя самой пожилой жертвы. 82-летний Эндрю Дэвид Кеннет Янг из Уэльса - третий погибший британец.

Он был "энтузиастом старого транспорта" и любил путешествовать, чтобы увидеть такие объекты, как подъемник Глория, где погиб.