Франция направит истребители для защиты восточного фланга НАТО

Франция приняла решение задействовать три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и «восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО». Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

По его словам, такое решение принято после того, как премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что воздушное пространство республики нарушили беспилотники.

Ранее Швеция приняла решение экстренно направить в Польшу самолеты и средства противовоздушной обороны (ПВО). При этом глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не стал уточнять, о каких самолетах и средствах ПВО идет речь.

Туск заявил, что дроны, которые якобы сбили в ночь на 10 сентября над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.