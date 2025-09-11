Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мерц: воздушная оборона НАТО в Польше сработала недостаточно эффективно и требует усиления 2 335

В мире
Дата публикации: 11.09.2025
УНИАН
Мерц: воздушная оборона НАТО в Польше сработала недостаточно эффективно и требует усиления

Оценки того, как сработала оборона НАТО и Польши при атаке дронов противоречива. Если хотят показать, что среагировали успешно, говрят одно. Если нужно выбить больше денег на производство ПВО, говорят нечто противоположное. В какие гибридные времена мы живем!

Вторжение российских дронов в Польшу выявило серьезные проблемы в системе противовоздушной обороны НАТО в Европе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в Берлине, сообщает Politico.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская воздушная оборона, воздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была, чтобы предотвратить вовремя вторжение такого большого количества дронов в воздушное пространство Польши", - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что этот инцидент станет темой обсуждения среди союзников. "Это вызовет дискуссии в НАТО. Это также вызовет дискуссии в Европейском Союзе", - отметил канцлер.

Мерц также пообещал, что Берлин и в дальнейшем будет настаивать на усилении оборонных возможностей: "Мы есть и будем оставаться решительными в намерении значительно повысить боеготовность и оборонительные возможности европейской части НАТО".

Между тем генсек НАТО Рютте заверил, что на него произвела "по-настоящему сильное впечатление очень успешная реакция" альянса. Прошедшей ночью организация продемонстрировала, что способна защищать свою территорию и воздушное пространство, добавил политик.

В Польшу залетели не менее 19 российских беспилотников

По данным польского премьер-министра Дональда Туска, минувшей ночью в воздушном пространстве страны было зафиксировано не менее 19 вторжений беспилотников, многие из них залетели в Польшу с территории Беларуси. Три или, возможно, четыре дрона были сбиты, указал польский премьер. По его словам, речь шла именно о российских беспилотниках. В МВД Польши заявили об обнаружении семи дронов и обломков одной ракеты.

Читайте нас также:
#нато #польша #россия-евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    11-го сентября

    Мерц поскромничал - воздушная оборона просто обосралась !!!

    8
    1
  • Д
    Дед
    11-го сентября

    Чего же на Украине, та система не работает эффективно? От сотни дронов лекарства нет, какая то часть все равно пролетит.

    6
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 104
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 164
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 208
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 391

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 3
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 22
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 42
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 34
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 62
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 66
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 3
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 22
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 42

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео