Мерц: воздушная оборона НАТО в Польше сработала недостаточно эффективно и требует усиления

Оценки того, как сработала оборона НАТО и Польши при атаке дронов противоречива. Если хотят показать, что среагировали успешно, говрят одно. Если нужно выбить больше денег на производство ПВО, говорят нечто противоположное. В какие гибридные времена мы живем!

Вторжение российских дронов в Польшу выявило серьезные проблемы в системе противовоздушной обороны НАТО в Европе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в Берлине, сообщает Politico.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская воздушная оборона, воздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была, чтобы предотвратить вовремя вторжение такого большого количества дронов в воздушное пространство Польши", - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что этот инцидент станет темой обсуждения среди союзников. "Это вызовет дискуссии в НАТО. Это также вызовет дискуссии в Европейском Союзе", - отметил канцлер.

Мерц также пообещал, что Берлин и в дальнейшем будет настаивать на усилении оборонных возможностей: "Мы есть и будем оставаться решительными в намерении значительно повысить боеготовность и оборонительные возможности европейской части НАТО".

Между тем генсек НАТО Рютте заверил, что на него произвела "по-настоящему сильное впечатление очень успешная реакция" альянса. Прошедшей ночью организация продемонстрировала, что способна защищать свою территорию и воздушное пространство, добавил политик.

В Польшу залетели не менее 19 российских беспилотников

По данным польского премьер-министра Дональда Туска, минувшей ночью в воздушном пространстве страны было зафиксировано не менее 19 вторжений беспилотников, многие из них залетели в Польшу с территории Беларуси. Три или, возможно, четыре дрона были сбиты, указал польский премьер. По его словам, речь шла именно о российских беспилотниках. В МВД Польши заявили об обнаружении семи дронов и обломков одной ракеты.