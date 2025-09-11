Патриоты ЕС против! Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляйен должна покинуть пост председателя Европейской комиссии (ЕК) из-за своих милитаристских взглядов. Его слова приводит представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X.

«Глава Еврокомиссии выступила с резкой провоенной политической речью... Мы ответили: фракция Европарламента "Патриоты за Европу" подала вотум недоверия — фон дер Ляйен должна уйти», — отметил политик после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше.

Орбан также подчеркнул, что фон дер Ляйен пригрозила сократить финансирование Европейского союза для стран, не поддерживающих политику Брюсселя.

Ранее «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в Европейском парламенте (ЕП) предложил вынести вотум недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Отмечается, что голосование может состояться уже в октябре, для этого «необходимо достигнуть порога всего в 26 подписей».