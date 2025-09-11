"ХАМАС хвалит действия премьер-министра Санчеса против Израиля. Это уже говорит о многом, - пишет телеграм-канал МИД Израиля, -Но Санчес связался не с тем народом. Дни инквизиции, преследований и изгнаний закончились. Израиль — сильное и суверенное государство".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар:

"Правительство Испании ведет откровенно враждебную по отношению к Израилю политику, сопровождая её агрессивной и ненавистнической риторикой. Попытка коррумпированного правительства Санчеса отвлечь внимание от тяжелейших коррупционных скандалов путём последовательной анти-израильской и антисемитской пропаганды — абсолютно прозрачна.

Агрессивная активность нынешнего правительства Испании против Израиля особенно бросается в глаза на фоне его связей с темными репрессивными режимами — от аятолл в Иране до правительства Мадуро в Венесуэле.

Также очевидно отсутствие исторического осознания преступлений Испании против еврейского народа — преступлений инквизиции, насильственных обращений в другую веру и вплоть до изгнания евреев из Испании — полного этнического очищения страны от евреев в конце XV века.

Напомню, Испания была последней среди стран Западной Европы, установивших дипломатические отношения с Израилем. Нынешнее правительство Испании намеренно и грубо разрушает эти отношения, которые на протяжении десятилетий последовательно выстраивались как социалистическими, так и консервативными правительствами.

Не всякая критика политики Израиля является антисемитизмом. Однако, когда она сопровождается демонизацией, делигитимацией и двойными стандартами — это антисемитизм, по определению IHRA (Международный альянс в память о Холокосте). Всем этим заражены высказывания членов испанского правительства. Это и есть антисемитизм. Поэтому я решил поднять вопрос об открытом антисемитизме членов нынешнего правительства Испании на пленарном заседании IHRA. На правительство Израиля, как государства еврейского народа, возложена обязанность стоять на страже и предупреждать о структурном антисемитизме, представляя его таким, каков он есть, без прикрас.

Кроме того, больше нельзя избегать введения персональных санкций против членов испанского правительства, которые перешли все красные линии. Поэтому я решил, вместе с и.о. министра внутренних дел Яривом Левином и с одобрения премьер-министра, ввести персональные санкции, как указано ниже. Вице-премьер Испании и министр труда Йоланда Диас — ей будет запрещён въезд в Израиль, и Израиль не будет поддерживать с ней никаких контактов.

Уже в октябре 2023 года, через несколько дней после ужасной резни, Диас обвинила Израиль в военных преступлениях. В мае 2024 года — на следующий день после признания Испанией «палестинского государства» — она заявила, что это «только первый шаг, пока Палестина не будет освобождена от реки до моря» — призыв, означающий уничтожение государства Израиль, который запрещен в таких странах, как Германия.

В октябре 2024 года, после начала наземного маневра в Ливане (и после того, как Израиль год подвергался атакам с его территории), она призвала к международным санкциям против Израиля. В декабре 2024 года она призвала бойкотировать израильские товары и заявила, что сама воздерживается от их покупки. В апреле 2025 года она назвала Израиль «государством геноцида» и потребовала эмбарго на поставки оружия. В июле 2025 года она призвала к полному разрыву отношений.

Очевидно, что Диас, лидер экстремистской партии «Сумар», использует политическую слабость премьер-министра Санчеса и шаг за шагом склоняет его к реализации своей антиизраильской и антисемитской риторики.

Аналогичные санкции будут применены и против Сиры Рего, министра по делам молодежи и детей, из той же партии. Ей также будет запрещен въезд в Израиль, и Израиль не будет поддерживать с ней никаких контактов.

Рего опубликовала 7 октября (!) 2023 года пост, в котором оправдала резню ХАМАСа.

В апреле 2025 года она назвала Израиль «государством геноцида», выступила против торговли с ним в сфере безопасности и заявила, что недопустимо, чтобы даже один евро дошёл до Израиля. В мае 2025 года она призвала к полному разрыву отношений и санкциям «против геноцидного режима». Она призвала ЕС полностью разорвать все связи с Израилем и применить санкции на всех уровнях.