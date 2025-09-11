Baltijas balss logotype
Раскрыто требование Трампа к Нетаньяху после удара Израиля по Катару 0 434

В мире
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Раскрыто требование Трампа к Нетаньяху после удара Израиля по Катару
ФОТО: Global Look Press

Axios: Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару.

Президент США Дональд Трамп после ударов по Дохе потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить новых атак по территории Катара. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

При этом портал отмечает, что операция израильского руководства предварительно не была согласована ни с Трампом, ни с его ближайшими советниками.

Ранее Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем заявил, что Тель-Авив решил нанести удары по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

#израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео