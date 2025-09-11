Стали известны имена граждан Латвии, которых Трамп вызволил из застенков Лукашенко

На свободу вышли 23-летний Эмилс Асарс и 35-летний Иварс Шумас. Как утверждает сайт LETA, Э.Асарс в прошлом году был осужден за контрабанду наркотиков. За что сидел И.Шумас, доподлинно не известно.

Кроме двух латвийцев из белорусских мест заключения были освобождены шесть литовцев, двое поляков, двое немцев, один француз и один британец, а также 38 белорусов. Всех их вывезли в Литву.

Вернее, почти всех. Один из освобожденных отказался переходить границу со свободным демократическим миром, развернулся на нейтральной полосе и ушел обратно в недемократичную Беларусь.

Как сообщал bb.lv, все они были освобождены сегодня после визита в Минск представителя президента США Джона Коула, который прилетел на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко и привез личное послание американского лидера Дональда Трампа.

Взамен освобожденных заключенных официальный Минск получил снятие санкций с государственной авиакомпании «Белавиа», а лично Лукашенко – письмо с поздравлениями от четы Трампов и запонки от них же в качества подарка на день рождения.