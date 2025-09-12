В США возмущены тем, что Трамп не может контролировать Нетаньяху. От новых бомбежек Израиль сдерживает только российское оружие, пишет Politico .

Неспособность контролировать шаги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раздражает помощников президента США Дональда Трампа. В частности, чиновники из Белого дома недовольны, что союзник США самовольно предпринимает шаги, напрямую влияющие на отношения Вашингтона с другими странами, пишет Politico.

"Неспособность Трампа контролировать Нетаньяху особенно раздражает американских чиновников, когда премьер-министр Израиля предпринимает шаги, напрямую влияющие на отношения США с такими странами как Сирия и Катар", - цитирует издание американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по руководству палестинской группировки ХАМАС в Дохе. Израильская сторона заверила, что перед нанесением удара по столице Катара военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению. По их словам, это было сделано за счет использования высокоточных снарядов и получения дополнительных данных разведки.

Сразу же после удара Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что глава Белого дома созвонился с израильским премьер-министром после ударов по столице Катара. Их разговор был напряженным. Трамп назвал решение Нетаньяху неразумным и возмутился тем, что узнал об ударе не от политика, а от американских военных.

Нетаньяху ответил Трампу, что у него появилась редкая возможность для удара и он решил ей воспользоваться.

"Трамп, убежденный сторонник Израиля, все больше разочаровывается в Нетаньяху, который постоянно загоняет его в угол агрессивными шагами, предпринимаемыми без участия США и противоречащими собственным целям Трампа на Ближнем Востоке", - пояснил высокопоставленный представитель администрации Трампа, также пожелавший остаться анонимным.

По данным портала Axios, президент США после ударов по Дохе потребовал от премьер-министра Израиля не наносить новых атак по территории Катара.

После удара по Катару Трамп и его ближайшие советники обеспокоились, что Израиль сорвал переговоры о прекращении огня с ХАМАС — возможно, навсегда. Именно поэтому в администрации Трампа усилилось недовольство израильским премьером.

Более того, помощники Трампа и сам американский лидер задумались о том, что Нетаньяху своими действиями мог попытаться сорвать эти переговоры.

В свою очерердь, военно-аналитический журнал Military Watch Magazine отмечает, что главным сдерживающим фактором от нанесения ударов по Алжиру для израильского премьера является наличие у страны российского оружия. Ранее в Сирии была аналогичная ситуация. Иерусалим не решался проводить активную военную кампанию, пока в стране находились Вооруженные силы России. С уходом последних ситуация изменилась.

"На Ближнем Востоке и в Северной Африке Алжир остается единственным государством, которое вложило значительные средства в современные средства противовоздушной обороны от незападных поставщиков, причем его сеть радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов, а также парки истребителей и перехватчиков были получены из Китая и России", - пишет Military Watch Magazine.

По данным издания, другие государства арабского мира также вложили значительные суммы в закупку современных боевых самолетов и систем противовоздушной обороны (ПВО), однако давление Запада привело к тому, что почти все из них приобретали западные системы. Для продажи арабским коллегам западные страны предлагали не самые качественные образцы. Ярким примером служат истребители F-16, находящиеся на вооружении ВВС Египта.

Помимо качества проблема использования западной военной техники заключается в том, что исходные коды гарантируют, что образцы такого вооружения не могут быть использованы против интересов Западного блока.

"В результате подавляющей зависимости от западного оборудования таких стран, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет, и недостаточного инвестирования в возможности ПВО со стороны других стран, таких как Иран, Алжир остается единственной страной в регионе, чье воздушное пространство защищено от таких атак", - пишет Military Watch Magazine.