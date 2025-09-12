Baltijas balss logotype
«Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

В мире
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
«Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России
ФОТО: Global Look Press

Politico: Европа уговорила Трампа принять ее сторону в отношении Москвы.

Лидеры европейских стран смогли убедить американского президента Дональда Трампа изменить свое отношение к России. Как пишет Politico, теперь глава США готов «заставить» Москву под давлением пойти на переговоры с Киевом по урегулированию конфликта. Также, как указал один из европейских дипломатов, американский лидер готов на ввод новых санкций в отношении РФ.

"Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода", - сообщил дипломат Европейского союза, пожелавший остаться анонимным.

Как добавил другой дипломат, представители европейских стран хотят обсудить с США то, как «на самом деле нанести удар» по Москве.

В материале указано, что для этого им нужно будет договориться с «непредсказуемым» Белым домом о конкретных мерах.

Трамп неоднократно говорил о том, что ему не хотелось бы вводить санкции против Москвы. Его реальным предпочтением, по словам министра энергетики США Криса Райта, является прекращение конфликта на Украине. Однако, по словам Трампа, ситуация в первую очередь осложняется из-за взаимной вражды «на уровне лидеров». «Много ненависти, очень много», — высказывался он об отношениях президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Несмотря на это, он все еще считает, что сможет добиться разрешения украинского кризиса.

Несмотря на затишье в переговорном процессе между Россией и Украиной, Москва надеется на дальнейшее сотрудничество в отношении урегулирования конфликта и никогда не отказывалась от продолжения переговоров.

Кроме того, Путин не исключает и личной встречи с Зеленским. Российский президент уже несколько раз приглашал украинского лидера в Москву, однако тот отвечал отказом. «В целом я никогда не исключал возможности такой встречи», — высказывался о такой возможности президент РФ.

Что касается Трампа, то он ведет диалог с обеими сторонами. Так, президент США сообщал, что хочет провести очередной телефонный разговор с Путиным на этой неделе. Что касается изменения позиции в отношении Москвы, то на данный момент он не делал никаких заявлений. В последние дни американский глава занят другими вещами, в частности, расправой над его сторонником Чарли Кирком, а также обсуждениями ударов с Израилем, который на этой неделе атаковал Доху.43

#дональд трамп
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    12-го сентября

    Трамп чувак у которого семь пятниц на неделе - сегодня на нашей стороне - завтра на вашей!!! поэтому обольщаться особо не стоит !!!

    16
    1

Видео