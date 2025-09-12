Baltijas balss logotype
Вслед за Латвией воздушное пространство закрыла Эстония 1 1584

В мире
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Вслед за Латвией воздушное пространство закрыла Эстония
ФОТО: Unsplash.com

Эстония ввела запрет на полеты вдоль всей восточной границы. По словам военных, это связано с активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области, пишет ERR.

Ограничения на полеты в запретной зоне будут действовать в ближайшие недели ежедневно с 8 часов вечера до 7 часов утра на высоте до 6000 метров.

"Мы ограничиваем часть авиа-активности. На простом языке это значит, что те, кто обращается к нам и обосновывает свои действия, как, например, Департамент полиции и погранохраны прошлой ночью, когда они искали пропавшего человека с помощью дрона, - могут продолжать работу. Мы вводим эту меру затем, чтобы у операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания. А если произойдет инцидент, проще будет увести из зоны или посадить мирные воздушные суда", - сообщил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.

Военные заявляют, что пока рано говорить о том, как долго будут действовать ограничения. Однако они также затронули работу авиалинии Хельсинки-Тарту.

"Мы пересмотрели зону ограничений, обсудили с ВВС в том числе часть зоны, необходимую Finnair для полетов в Тарту в определенные часы и сделали ее свободной. Finnair подтвердила, что сможет работать в этих условиях и ВВС официально изменили зону", - сообщил представитель Службы управления воздушным движением Михкель Хауг.

Аналогичные зоны запрета полетов ввели Польша и Латвия.

#эстония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го сентября

    Срочно вывесить вдоль всей границы аэростаты с надписями "российским дронам и особенно ракетам пролёт воспрещен!". Ой, это же на русском вывешивать придется - оштрафуют ведь...

    7
    4

