Вслед за Латвией воздушное пространство закрыла Эстония

Эстония ввела запрет на полеты вдоль всей восточной границы. По словам военных, это связано с активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области, пишет ERR.

Ограничения на полеты в запретной зоне будут действовать в ближайшие недели ежедневно с 8 часов вечера до 7 часов утра на высоте до 6000 метров.

"Мы ограничиваем часть авиа-активности. На простом языке это значит, что те, кто обращается к нам и обосновывает свои действия, как, например, Департамент полиции и погранохраны прошлой ночью, когда они искали пропавшего человека с помощью дрона, - могут продолжать работу. Мы вводим эту меру затем, чтобы у операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания. А если произойдет инцидент, проще будет увести из зоны или посадить мирные воздушные суда", - сообщил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.

Военные заявляют, что пока рано говорить о том, как долго будут действовать ограничения. Однако они также затронули работу авиалинии Хельсинки-Тарту.

"Мы пересмотрели зону ограничений, обсудили с ВВС в том числе часть зоны, необходимую Finnair для полетов в Тарту в определенные часы и сделали ее свободной. Finnair подтвердила, что сможет работать в этих условиях и ВВС официально изменили зону", - сообщил представитель Службы управления воздушным движением Михкель Хауг.

Аналогичные зоны запрета полетов ввели Польша и Латвия.