"Любой, кто стремится к прекращению войны, прекрасно знает, как это сделать".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за ее отношение:

«Заявления председателя Европейской комиссии... вызывают сожаление. Некоторые из них также омрачены повторением лживой пропаганды ХАМАСа и его партнёров. Европа вновь подаёт ложный сигнал, который укрепляет ХАМАС и радикальную ось на Ближнем Востоке.

Израиль, единственное в мире еврейское государство и единственная демократия на Ближнем Востоке, ведёт войну не на жизнь, а на смерть с экстремистскими врагами, стремящимися его уничтожить. Международное сообщество должно поддержать Израиль в этой борьбе.

Президент Еврокомиссии прекрасно осведомлена об усилиях Израиля – в том числе совместно с самим Европейским союзом – по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа. Это значительные усилия, предпринимаемые в сложных условиях на протяжении почти двух лет. Результаты этих усилий очевидны на местах, в том числе - по резкому снижению цен на основные товары в секторе Газа.

И всё же в заявлении президента фон дер Ляйен упущен главный момент: страдания в секторе Газа – это полностью дело рук ХАМАСа. Сама война началась с вторжения ХАМАСа в Израиль и резни 7 октября. Ее продолжение – результат упорного отказа ХАМАСа освободить наших заложников и сложить оружие.

Страдания, причинённые как израильтянам, так и палестинцам, – вина ХАМАСа. Любой, кто стремится к прекращению войны, прекрасно знает, как это сделать: освобождение заложников, разоружение ХАМАСа и новое будущее для Газы. Нанесение ущерба Израилю не приведёт к этому; напротив, это лишь укрепит жесткость позиции ХАМАСа и врагов Израиля.

Председатель Комиссии совершает ошибку, поддаваясь давлению тех, кто стремится подорвать отношения между Израилем и Европой. Эта тенденция противоречит интересам самих европейских государств. И главное: такое поведение неприемлемо для партнёров."

Посол Израиля в ООН Дани Данон: "Я намерен совершенно чётко заявить Совету: террористам не будет предоставлена никакая неприкосновенность — ни в Газе, ни в Ливане, ни в Катаре. Мы не отступим и продолжим решительно действовать против главарей террора, где бы они ни скрывались".