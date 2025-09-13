Baltijas balss logotype
Израиль обвинил Урсулу фон дер Ляйен в повторе пропаганды ХАМАС 1 543

В мире
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Теперь им нескоро предстоит вновь встретиться.

Теперь им нескоро предстоит вновь встретиться.

"Любой, кто стремится к прекращению войны, прекрасно знает, как это сделать".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за ее отношение:

«Заявления председателя Европейской комиссии... вызывают сожаление. Некоторые из них также омрачены повторением лживой пропаганды ХАМАСа и его партнёров. Европа вновь подаёт ложный сигнал, который укрепляет ХАМАС и радикальную ось на Ближнем Востоке.

Израиль, единственное в мире еврейское государство и единственная демократия на Ближнем Востоке, ведёт войну не на жизнь, а на смерть с экстремистскими врагами, стремящимися его уничтожить. Международное сообщество должно поддержать Израиль в этой борьбе.

Президент Еврокомиссии прекрасно осведомлена об усилиях Израиля – в том числе совместно с самим Европейским союзом – по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа. Это значительные усилия, предпринимаемые в сложных условиях на протяжении почти двух лет. Результаты этих усилий очевидны на местах, в том числе - по резкому снижению цен на основные товары в секторе Газа.

И всё же в заявлении президента фон дер Ляйен упущен главный момент: страдания в секторе Газа – это полностью дело рук ХАМАСа. Сама война началась с вторжения ХАМАСа в Израиль и резни 7 октября. Ее продолжение – результат упорного отказа ХАМАСа освободить наших заложников и сложить оружие.

Страдания, причинённые как израильтянам, так и палестинцам, – вина ХАМАСа. Любой, кто стремится к прекращению войны, прекрасно знает, как это сделать: освобождение заложников, разоружение ХАМАСа и новое будущее для Газы. Нанесение ущерба Израилю не приведёт к этому; напротив, это лишь укрепит жесткость позиции ХАМАСа и врагов Израиля.

Председатель Комиссии совершает ошибку, поддаваясь давлению тех, кто стремится подорвать отношения между Израилем и Европой. Эта тенденция противоречит интересам самих европейских государств. И главное: такое поведение неприемлемо для партнёров."

Посол Израиля в ООН Дани Данон: "Я намерен совершенно чётко заявить Совету: террористам не будет предоставлена никакая неприкосновенность — ни в Газе, ни в Ливане, ни в Катаре. Мы не отступим и продолжим решительно действовать против главарей террора, где бы они ни скрывались".

  • A
    Aleks
    13-го сентября

    Виноваты кругом все,окромя евреев,борцов за демократию😀Это как то всемирным нацизмом попахивает. Притом не будем забывать общеизвестный факт,кто создал Хамас.Израиль,ведь все такие группировки создаются не сами по себе-их создают государства при своих интересах узких групп людей,но не всех жителей стран.

    9
    4

Видео