Ну, тупые: The Wall Street Journal вынесла приговор американской школе 1 756

В мире
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Равнение на флаг - это святое.

Равнение на флаг - это святое.

Среди выпускников школ приемлемые оценки получены лишь в 35% по чтению и 22% по математике.

Министерство образования США, которое администрация Трампа планирует расформировать, опубликовало последние результаты тестов по математике и чтению среди американских старшеклассников, и они оказались рекордно низкими.

Как сообщило издание Wall Street Journal, результаты достигли исторического минимума. Это тревожный признак того, что стремительное развитие таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), в сочетании с другими вероятными факторами, включая последствия пандемии COVID-19, серьезно затруднило успешное освоение молодыми людьми базовых знаний и навыков.

Результаты получены из тестов, проведенных Национальной оценкой прогресса в образовании (NAEP), в ходе которых ежегодно тестируются десятки тысяч учащихся. По данным тестов, с 2019 по 2024 год доля учащихся 12-х классов (последний год обучения в старшей школе), владеющих математикой и чтением, сократилась на два процента, составив всего 35% по чтению и 22% по математике. Только один из пяти школьников смог сделать вывод из эссе, и лишь 60 % справились с задачей по определению численности населения географической области, зная ее площадь и плотность населения.

Ряд экспертов обвинил в плохих результатах развитие технологий ИИ и, в частности, таких инструментов, как чат-бот ChatGPT компании OpenAI. По их данным, даже преподаватели начинают использовать ИИ для оценки работ своих учеников, создавая тем самым порочный круг обратной связи, в котором дети не развивают навыки критического мышления на уроках.

Тем временем министр образования США Линда Макмэн заявила, что рекордно низкие результаты по математике и чтению среди старшеклассников стали дополнительным аргументом в пользу закрытия Министерства образования США. «Президент Трамп и я намерены вернуть штатам контроль над образованием, чтобы они могли внедрять инновации», — отметила она в своем заявлении.

    Aleks
    14-го сентября

    Образование убивали не только в США,но и в России.Как и обыдлячивание населения через зомбоящик. Об этом писал Главный раввин России Берл Лазар в книге ,,Еврейская Россия,,,которая вышла в Израиле на иврите,но весь тираж был конфискован ,,Моссадом,,Демократия.😀 Но кое кто приобрести успел и выдержки оттуда разлетелись по миру Там и про Собчак,и про Путина.Видимо потому и конфисковали,что Лазар невзначай ,,завалил,,русского,, Путина😂,а все почти ФСБ-это люди,которые спокойно после отставки могут выехать в Израиль и секретов у них от ,,Моссада,,никаких нет.

