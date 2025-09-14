В Беларуси идет масштабное строительство новой военной базы, площадь которой уже превысила 2 км², что сопоставимо с 280 футбольными полями, сообщает проект «Схемы» со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs. Подготовка площадки началась в июне 2024 года рядом с деревней Павловка, к югу от Минска, а в 2025-м работы перешли в активную фазу. В западной части объекта расчистили свыше 1 км² леса, построили 13 складов боеприпасов за оборонительными стенами и три ангара длиной 100 м. Также были заложены фундаменты под различные здания — их соединили сетью дорог, большинство из которых уже заасфальтированы.

База условно разделена на четыре сектора. На северной площадке видны новые фундаменты — предположительно, это будут ангары; на восточной — каркас здания почти 150 м длиной и земляные насыпи.

Объект строится на месте бывшего советского военного лагеря № 25 «Павловка», где ранее дислоцировался Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения, вооруженный комплексами Р-12, «Пионер» и «Тополь». После вступления Беларуси в Договор о нераспространении ядерного оружия в 1993 году часть была расформирована, а база заброшена. Белорусские власти официально не признают наличие стройки: упоминаний об объекте нет ни на кадастровых картах, ни в публичных документах.

Военные аналитики считают, что на новой базе могут разместить российское ядерное оружие или баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которую президент Владимир Путин пообещал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. «На мой взгляд, эти объекты связаны с оборудованием стратегического уровня… Будь то „Орешник“ или что-то другое. Возможно, это будет ядерное оружие, поскольку на этом месте могли быть объекты для его хранения во времена холодной войны», — сказал польский военный эксперт Конрад Музыка.

Бывший финский разведчик майор в отставке Марко Эклунд также отметил, что конфигурация стройки напоминает ракетную базу стратегического уровня. «Я не могу сказать, чем еще это могло бы быть», — заявил он, добавив, что данная площадка как раз подходит для размещения «Орешника».

Также спутниковые снимки зафиксировали еще один строящийся военный объект — на окраине Гомеля, в менее чем 40 км от границы с Украиной. Работы здесь начали в конце 2023 года — вырубили деревья, расчистили территорию — а сейчас активно возводят инфраструктуру. На снимках за 4 сентября видны фундаменты нескольких зданий и многочисленная строительная техника.

В государственных тендерах и кадастрах объект обозначен как «военный городок с учебно-тактическим полем». В белорусских СМИ сообщали, что на его территории будет плац, казармы и столовая на 680 посадочных мест. Журналисты «Схем» обратили внимание, что городок схож по размерам и инфраструктуре с существующими военными базами в Беларуси, то есть потенциально там сможет разместиться бригада средней численностью 3 тысячи человек.