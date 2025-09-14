В Эстонии предложили сбивать дроны лазерным оружием

Журналисты заявили в субботу в передаче Keskpäevatund на радио Kuku, что Эстония должна как можно скорее заняться развитием средств противодействия дронам. По словам Страндберга, Силам обороны следовало бы рассмотреть возможность применения лазерного оружия.

Комментируя инцидент с 19 российскими дронами, которые на этой неделе проникли в воздушное пространство Польши, руководитель научной редакции Postimees Марек Страндберг отметил, что против беспилотников стоимостью в несколько тысяч евро применяются боеприпасы истребителей, цена которых исчисляется миллионами.

«Если при укреплении обороноспособности Эстонии мы будем концентрироваться только на закупке сложных и дорогих технологий, которые используем для сбивания дешевых дронов, то очень скоро лишимся миллиардов», - подчеркнул Страндберг.

По его словам, в Австралии, Великобритании, США, Японии и Южной Корее производят мощные лазерные пушки, способные эффективно «прожигать» летящие дроны.

«В наши оборонные планы должны входить лазерные установки на военных машинах. Нам нужно готовиться не к прошлой, а к будущей войне. Включение лазерного оружия в арсенал привычных средств обороны было бы очень полезно», - сказал он.

Страндберг добавил, что в Украине в войне против дронов используются советские учебные самолеты Як-25 в стиле Первой мировой войны: экипаж состоит из пилота и второго члена, вооруженного ружьем. «Когда дрон замечают, второй откидывает крышку кабины и сбивает его с помощью ружья», - описал он.

По словам Страндберга, Эстония должна эффективнее использовать свой человеческий ресурс и вовлекать в борьбу с дронами все слои общества. «Сейчас гражданин может приобрести для защиты дома лишь пистолет или охотничье ружье. Людям нужны полноценные средства, с помощью которых можно было бы сбивать и дроны», - заявил он.

Журналист радио Kuku Айнар Рууссаар в свою очередь считает, что Закон об оружии следовало бы упростить. «Это серьезная мера, которую можно было бы предпринять. Дрон стоит дешево, а задуманная “стена из дронов” обойдется дорого и будет сложной в реализации. При этом ее надежность пока никто не может проверить», - отметил он.

Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги отметил, что аналогичный проект «стены из дронов», который планируют реализовать Эстония, Латвия и Литва, действует и в Финляндии, где на границе устанавливают датчики. По его словам, важно уточнять, о каких именно дронах идет речь, поскольку в СМИ чаще всего говорится о небольших FPV-дронах, управляемых оператором при помощи специальных очков.

«Те дроны, которые залетели в Польшу, а также в Румынию и другие страны НАТО, - это огромные махины размером в пару квадратных метров. Они бывают как с боевыми зарядами, так и без, оснащены примитивным двигателем. В Украине их прозвали “летающими газонокосилками”. Сначала украинцы сбивали их дорогими ракетами, но теперь в основном используют крупнокалиберные пулеметы, установленные на внедорожниках. Такие экипажи находятся в постоянной готовности: как только слышен шум дрона, прожекторная команда находит цель, и ее сбивают из пулемета. Для подобной защиты необходимо много подготовленных расчетов. Но в мирное время невозможно в каждую лесополосу поставить джип с работающим мотором и прожектором», - подчеркнул Хыбемяги.

Рууссаар добавил, что важным средством противодействия дронам является также глушение их «мозга», то есть систем управления, чтобы аппарат сбивался с курса.

«К счастью, такие навыки у нас есть», - отметил Страндберг.

Хыбемяги напомнил, что эстонская компания Frankenburg Technologies разрабатывает переносные ракеты длиной около полуметра, запускаемые с плеча, которые относительно недороги.

«На конце ракеты установлен оптический сенсор, и если навести ее на такую большую махину, он на ней фиксируется. Летит ракета хорошо, но с попаданием пока есть проблемы. В компании работают лучшие европейские специалисты в своей области, которых специально пригласили на этот проект. Надеюсь, у них что-то получится», - сказал Хыбемяги.