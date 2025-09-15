Департамент полиции и погранохраны Эстонии закупает мешки для трупов на крупную сумму

В Эстонии проходит конкурс на закупку мешков для трупов. Департамент полиции и погранохраны планирует потратить на это 50 000 евро.

Департамент полиции и погранохраны объявил государственный тендер под названием «Закупка мешков для трупов». Цель конкурса - приобретение мешков двух разных размеров, которые необходимы ведомству для работы. Поскольку сфера очень чувствительная, техническое описание закупаемого товара является внутренним документом и предоставляется только тем, кто подписал декларацию о конфиденциальности. Вероятно, в Эстонии не так много компаний, способных предложить такую услугу.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 50 000 евро. Это говорит о том, что речь идет о крупном по объему заказе. Поскольку сумма госконтракта не превышает международного лимита, заказ осуществляется только внутри страны. Подписание договора на закупку относится к классическому сектору и классифицируется в категории «товары».