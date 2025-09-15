Baltijas balss logotype
Департамент полиции и погранохраны Эстонии закупает мешки для трупов на крупную сумму 2 569

В мире
Дата публикации: 15.09.2025
Postimees
Департамент полиции и погранохраны Эстонии закупает мешки для трупов на крупную сумму

В Эстонии проходит конкурс на закупку мешков для трупов. Департамент полиции и погранохраны планирует потратить на это 50 000 евро.

Департамент полиции и погранохраны объявил государственный тендер под названием «Закупка мешков для трупов». Цель конкурса - приобретение мешков двух разных размеров, которые необходимы ведомству для работы. Поскольку сфера очень чувствительная, техническое описание закупаемого товара является внутренним документом и предоставляется только тем, кто подписал декларацию о конфиденциальности. Вероятно, в Эстонии не так много компаний, способных предложить такую услугу.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 50 000 евро. Это говорит о том, что речь идет о крупном по объему заказе. Поскольку сумма госконтракта не превышает международного лимита, заказ осуществляется только внутри страны. Подписание договора на закупку относится к классическому сектору и классифицируется в категории «товары».

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • А
    Андрей
    16-го сентября

    Либо кто-то просто по тихому пилит бабки. Либо эстонцы о чём-то догадываются или планируют..... Что бы это могло быть?

    2
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    16-го сентября

    Да, пора.. пора уже...

    0
    1

