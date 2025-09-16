Baltijas balss logotype
Почему два «Искандера», нацеленные на Польшу, не могут испугать НАТО 0 406

В мире
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и Главнокомандующий силами НАТО в Европе и командующий силами США в Европе генерал Алексус Гринкевич .

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и Главнокомандующий силами НАТО в Европе и командующий силами США в Европе генерал Алексус Гринкевич .

Уже сейчас Европа вдвое превышает Россию по военным расходам.

В рамках российско-белорусских учений Запад-2025 Россия развернула пусковые установки "Искандер-М" в Калининградской области, нацелив их в сторону Варшавы, сообщают СМИ со ссылкой на видео канала Clash Report.

Видео с "Искандером" опубликовал Clash Report, а осинтеры эксперты определили, что оно было снято на автодороге E28, севернее населенного пункта Кудрявцево Калининградской области, примерно в 35 километрах от границы с Польшей.

Судя по видео, россияне развернули две пусковые установки Искандеров и нацелили баллистические ракеты в сторону Польши — в направлении Варшавы и Люблина.

ssapp111.jpg

Развертывание ОТРК произошло в рамках российско-белорусских учений Запад-2025, которые стартовали 12 сентября и продлятся до 16 сентября.

Начальник Генерального штаба ВС Беларуси Павел Муравейко рассказал, что на первом этапе войска будут заниматься отражением вражеской воздушной атаки, после чего перейдут к подготовке оборонительных действий на суше.

Второй этап учений будет сосредоточен на отработке наступательных действий, нацеленных на разгром группировок противника и очистки территорий от них. По данным Министерства обороны Литвы, Россия привлекла к учениям 30 тысяч военных, учения будут проходить на полигонах как в России, так и в Беларуси, а также в акватории и воздушном пространстве Балтийского и Баренцева морей.

Россия размещала "Искандеры" в Калининградской области начиная с 2007 года, но на временной основе. Только с 2018 года, после перевооружения 152-й ракетной бригады, ракетные системы Искандер были размещены на постоянной основе.

В июле командующий войсками США в Европе генерал Кристофер Донахью заявлял, что НАТО имеет план быстрой нейтрализации Калининграда.

Руководство европейских стран-членов НАТО, годовой оборонный бюджет которых составляет 381 миллиардов евро (вдвое больше военного бюджета России), заявило об укреплении «восточного фланга»: Нидерланды обещают передать Польше два комплекса Patriot и средства борьбы с БПЛА, Франция - истребители «Rafale», Чехия - вертолеты МИ-171Ш, Великобритания - истребители «Eurofighter Typhoon», Швеция - комплексы ПВО, Германия анонсировала масштабную техническую поддержку с земли и воздуха, структуры ЕС уже выделили Варшаве почти 45 миллиардов евро на оборону, границы Польши будут укреплены, туда стягиваются войска.

Все крупные медиа Европы два дня обсуждают сценарии потенциального конфликта России и Европы, пытаясь разглядеть новый фронт в странах Балтии или в Польше. Да, бюджеты НАТО превышают российский (бюджет Москвы составляет лишь 5% от ВВП НАТО), но Россия за три месяца производит больше оружия, чем 32 партнера по Атлантическому альянсу. К этому надо прибавить проблему мобилизационного потенциала Европы. Как пишет El Mundo, только 14% населения Италии готовы взять в руки оружие, в Польше менее 50% опрошенных готовы пойти на фронт.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на этой неделе сделала два важнейших заявления: во-первых, напомнила, что Евросоюз с начала 2022 года предоставил Киеву почти €169 миллиардов помощи, включая более €63 миллиардов военной поддержки. И второе – конфликт продлится еще два года. Речи о перемирии сейчас нет, Европе пора срочно укреплять «восточный фланг» обороны.

#армия
