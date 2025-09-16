Baltijas balss logotype
Путин пытается обмануть Трампа и ищет выход из изоляции - Зеленский 2 316

В мире
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: twitter

Глава России Владимир Путин ищет пути выхода из политической изоляции и пытается обмануть президента США Дональда Трампа, чтобы затянуть введение новых санкций, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

Во время интервью Зеленскому был задан вопрос, считает ли он ошибкой прошедший в августе саммит лидеров России и США на Аляске.

"Я считаю, что это многое дало Путину. И я верю — если бы это была трёхсторонняя встреча [с участием Украины], мы бы добились определённого результата", — сказал Зеленский.

На вопрос, действительно ли Путин пытается обмануть Трампа, Зеленский ответил утвердительно.

По словам Зеленского, саммит на Аляске был попыткой Путина "выйти из политической изоляции", при этом он подчеркнул, что за такую встречу с президентом США Путин "должен был заплатить больше".

"Он должен был потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он вышел из изоляции. Он получил фотографии с президентом Трампом", — отметил Зеленский.

"Он получил публичный диалог, и я считаю, что это открывает Путину двери к другим саммитам и форматам, потому что так оно и есть. Мы это видим, мы за этим наблюдаем, и мне не кажется, что он за это как-то расплатился."

"Очень важно не давать Путину такого пространства, потому что в противном случае он не почувствует необходимости остановить войну."

"Он ведёт войну, и все пытаются его остановить — аргументируя, прося, но вместо этого нужно применять силу. Он понимает силу. Это его язык. Это язык, который он понимает."

Путин "не знает многих языков, но язык силы он понимает так же хорошо, как и русский, который является его родным", — подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому "мы очень просим европейские страны и США это делать и продемонстрировать", — призвал президент Украины.

"Да, они делают некоторые шаги, например, вводят санкции, но нужно делать больше и быстрее", — резюмировал Зеленский.

#путин #война рф и украины #зеленский
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    16-го сентября

    Внук еврейской бабушки и внук еврейского дедушки ,ходящие в одну и туже синагогу и имеющие одних и тех же,дружащих друг с другом американских раввинов,являются непримиримыми врагами?! Эту хохму я сегодня вечером обязательно расскажу своей жене (Раввин из фильма ,,Агент национальной безопасности,,😂😂😂

    0
    3
  • Е
    Ехидный
    16-го сентября

    бредятина становится все более ветвистой !!!!видимо дилера поменял и дорожки теперь более забористые !!!

    15
    2

Видео