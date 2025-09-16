Глава России Владимир Путин ищет пути выхода из политической изоляции и пытается обмануть президента США Дональда Трампа, чтобы затянуть введение новых санкций, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

Во время интервью Зеленскому был задан вопрос, считает ли он ошибкой прошедший в августе саммит лидеров России и США на Аляске.

"Я считаю, что это многое дало Путину. И я верю — если бы это была трёхсторонняя встреча [с участием Украины], мы бы добились определённого результата", — сказал Зеленский.

На вопрос, действительно ли Путин пытается обмануть Трампа, Зеленский ответил утвердительно.

По словам Зеленского, саммит на Аляске был попыткой Путина "выйти из политической изоляции", при этом он подчеркнул, что за такую встречу с президентом США Путин "должен был заплатить больше".

"Он должен был потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он вышел из изоляции. Он получил фотографии с президентом Трампом", — отметил Зеленский.

"Он получил публичный диалог, и я считаю, что это открывает Путину двери к другим саммитам и форматам, потому что так оно и есть. Мы это видим, мы за этим наблюдаем, и мне не кажется, что он за это как-то расплатился."

"Очень важно не давать Путину такого пространства, потому что в противном случае он не почувствует необходимости остановить войну."

"Он ведёт войну, и все пытаются его остановить — аргументируя, прося, но вместо этого нужно применять силу. Он понимает силу. Это его язык. Это язык, который он понимает."

Путин "не знает многих языков, но язык силы он понимает так же хорошо, как и русский, который является его родным", — подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому "мы очень просим европейские страны и США это делать и продемонстрировать", — призвал президент Украины.

"Да, они делают некоторые шаги, например, вводят санкции, но нужно делать больше и быстрее", — резюмировал Зеленский.