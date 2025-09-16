Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Трамп мог бы изменить ход войны...» Латвийские эксперты недовольны президентом США 6 349

В мире
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Андрис Тейкманис

Андрис Тейкманис

Бывший дипломат Андрис Тейкманис пришел к выводу, что нынешний глава Белого дома "не будет тем лидером, который что-то сделает с (против) Россией".

Бывший дипломат и экс-глава президентской канцелярии Андрис Тейкманис в интервью ТВ-24 отметил, что "Трамп мог изменить ход войны, но по непонятной мне причине он этого не делает, хотя для этогоу него есть все инструменты - и экономические, и военные". Тейкманис посетовал, что все сроки ультиматумов Трампа в адрес России давно прошли, однако никаких действий не последовало.

В свою очередь, лектор университета им. Страдыня Андис Кудорс предположил, что сделать радикальные шаги в отношении России Трампу мешают... бизнес-интересы. "Мы ведь не знаем о чем с Путиным говорил советник Трампа Виткофф. Возможно, Трампу была предложена какая-то сделка. Путин ведь в России контролирует всё, все деньги", - заметил А. Кудорс.

Читайте нас также:
#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
7
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    16-го сентября

    Таки сайт то еврейский- интервью с евреями,то об еврее Путине,то об еврее Зеленском,то об еврее Ринкевиче,то об Израиле. 😂😂😂Латышей то и русских нигде нет. Только об евреях и писать .😎😂 Даже Эрдоган и тот криптоеврей .Продвинутого турка спросите Все об евреях да об евреях .АЛла Пугачева ж русская никак?!🔯😂Видимо,как Владимир Шапиро Соловьев

    1
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    Aleks
    16-го сентября

    Я даже больше тебе скажу,все на этой планете,кроме тебя евреи,ты остался последним славянином на Земле,шалом,тебе последниий гой.

    2
    0
  • Е
    Ехидный
    16-го сентября

    ну если сам Тейкманис недоволен Трампом , то у Дональда нет другого выбора - подать в отставку !!!

    10
    1
  • А
    Андрей
    16-го сентября

    "по непонятной мне причине он этого не делает..." Ключевой момент: "по непонятной мне причине". На это можно бы и остановиться. Мало ли кто чего не понимает или плохо в школе учился? И к старости, часто, навыки манипуляции логическими цепочками, как правило, угасают, если не вести активный здоровый образ жизни и не тренироваться.

    6
    1
  • A
    Aleks
    16-го сентября

    Трамп же прекрасно понимает,кто у руля в России ,которая имеет поболее ядерного оружия ,чем Израиль и действовать там надо аккуратно,что что на уме у этих ,,русских,? Путин же сказал-мы попадём в рай ,а они все сдохнут .Конечно ,это блеф,но сионистам же пофиг глубоко на чужие жизни других народов Тейкману ли не знать ..👽

    1
    6
  • ТТ
    Тим Тим
    Aleks
    16-го сентября

    Ну,точно 100% у тебя еврей жену увёл,ведь кроме,как во всём виноваты евреи у тебя тем для написаня комментов нет.

    8
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 106
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 169
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 211
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 395

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 7
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 15
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 32
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 72
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 42
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 72
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 7
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 15
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео