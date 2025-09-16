Бывший дипломат Андрис Тейкманис пришел к выводу, что нынешний глава Белого дома "не будет тем лидером, который что-то сделает с (против) Россией".

Бывший дипломат и экс-глава президентской канцелярии Андрис Тейкманис в интервью ТВ-24 отметил, что "Трамп мог изменить ход войны, но по непонятной мне причине он этого не делает, хотя для этогоу него есть все инструменты - и экономические, и военные". Тейкманис посетовал, что все сроки ультиматумов Трампа в адрес России давно прошли, однако никаких действий не последовало.

В свою очередь, лектор университета им. Страдыня Андис Кудорс предположил, что сделать радикальные шаги в отношении России Трампу мешают... бизнес-интересы. "Мы ведь не знаем о чем с Путиным говорил советник Трампа Виткофф. Возможно, Трампу была предложена какая-то сделка. Путин ведь в России контролирует всё, все деньги", - заметил А. Кудорс.