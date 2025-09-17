Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учения «Запад-2025» завершились: подсчеты участников различаются 0 358

В мире
Дата публикации: 17.09.2025
LETA
Учения «Запад-2025» завершились: подсчеты участников различаются
ФОТО: пресс-фото

Во вторник завершилась активная фаза военных учений России и Беларуси "Запад-2025", за которыми с особой тревогой следили в Польше и странах Балтии: по официальной легенде, отрабатывалась защита от гипотетического нападения НАТО, которое было отбито в том числе применением ядерного оружия, пишет Latvijas Avīze.

Военные аналитики еще только обобщают выводы, но очевидно, что главной задачей маневров было желание Москвы продемонстрировать, что, несмотря на войну на Украине, у нее по-прежнему остается достаточно ресурсов для действий и на других направлениях.

Настороженность НАТО перед началом учений "Запад-2025" имеет все основания: предыдущие учения "Запад-2021", когда на западное направление было переброшено и "задержалось" там большое количество российских военнослужащих и техники, как известно, чуть позже развернулись до вторжения в Украину. В этот раз 12 сентября, за два дня до начала маневров, произошел инцидент с парой десятков российских дронов, которые во время налета на Украину влетели в воздушное пространство Польши, где были сбиты или упали сами. По этим причинам на время учений Польша переместила к восточной границе примерно 40 тысяч военнослужащих и закрыла польско-белорусскую границу.

Были опасения, что "Запад-2025" может стать прикрытием для очередной фазы вторжения в Украину со стороны Беларуси, но такая возможность с самого начала оценивалась как маловероятная, поскольку граница двух стран плотно заминирована, укреплена и украинцы считались с таким сценарием.

Журналисты западных стран, которые принимали участие в организованном в понедельник на Борисовском полигоне в 72 километрах от Минска дне прессы и посмотрели показательные выступления, отмечают подчеркнутую доброжелательность белорусских военных как хозяев.

"Учения, на наш взгляд, беспрецедентно открытые. Мы никому не угрожаем и выступаем за налаживание конструктивного и прагматичного диалога", - заявил прессе ответственный офицер Валерий Ревенко.

Он также напомнил, что районы военных упражнений отодвинуты подальше от границ со странами НАТО и учения проводились в меньшем масштабе, чем планировалось изначально, поскольку целью было добиться снижения напряженности в Восточной Европе. В учениях "Запад-2021", по официальным данным того времени, приняли участие приблизительно 200 тыс. военнослужащих, а эти учения, в соответствии с предоставленной Министерством обороны Беларуси информацией, собрали не более 13 тыс. участников. Правда, по подсчетам НАТО, истинное общее число участников может достигать 150 тыс. военнослужащих, тогда как литовские разведслужбы подсчитали, что около восьми тысяч могли тренироваться в Беларуси, а до четырех тысяч - в Кенигсбергском (Каралаучском) эксклаве.

Любопытно, что пропорционально значительную часть участников "Запада-2025" на этот раз составляла белорусская армия, что все же служит подтверждением ограниченных возможностей России по освобождению военнослужащих для учений в то время, как основная масса вовлечена в боевые действия в Украине. Отмечается, что среди военнослужащих, принимавших участие в показательных выступлениях перед журналистами на Борисовском полигоне, российских военных было очень мало.

Читайте нас также:
#беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 130
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 280
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 238
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 425

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 8
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 12
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 31
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 27
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 98
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 35
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 8
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 12
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео