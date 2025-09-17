Учения «Запад-2025» завершились: подсчеты участников различаются

Во вторник завершилась активная фаза военных учений России и Беларуси "Запад-2025", за которыми с особой тревогой следили в Польше и странах Балтии: по официальной легенде, отрабатывалась защита от гипотетического нападения НАТО, которое было отбито в том числе применением ядерного оружия, пишет Latvijas Avīze.

Военные аналитики еще только обобщают выводы, но очевидно, что главной задачей маневров было желание Москвы продемонстрировать, что, несмотря на войну на Украине, у нее по-прежнему остается достаточно ресурсов для действий и на других направлениях.

Настороженность НАТО перед началом учений "Запад-2025" имеет все основания: предыдущие учения "Запад-2021", когда на западное направление было переброшено и "задержалось" там большое количество российских военнослужащих и техники, как известно, чуть позже развернулись до вторжения в Украину. В этот раз 12 сентября, за два дня до начала маневров, произошел инцидент с парой десятков российских дронов, которые во время налета на Украину влетели в воздушное пространство Польши, где были сбиты или упали сами. По этим причинам на время учений Польша переместила к восточной границе примерно 40 тысяч военнослужащих и закрыла польско-белорусскую границу.

Были опасения, что "Запад-2025" может стать прикрытием для очередной фазы вторжения в Украину со стороны Беларуси, но такая возможность с самого начала оценивалась как маловероятная, поскольку граница двух стран плотно заминирована, укреплена и украинцы считались с таким сценарием.

Журналисты западных стран, которые принимали участие в организованном в понедельник на Борисовском полигоне в 72 километрах от Минска дне прессы и посмотрели показательные выступления, отмечают подчеркнутую доброжелательность белорусских военных как хозяев.

"Учения, на наш взгляд, беспрецедентно открытые. Мы никому не угрожаем и выступаем за налаживание конструктивного и прагматичного диалога", - заявил прессе ответственный офицер Валерий Ревенко.

Он также напомнил, что районы военных упражнений отодвинуты подальше от границ со странами НАТО и учения проводились в меньшем масштабе, чем планировалось изначально, поскольку целью было добиться снижения напряженности в Восточной Европе. В учениях "Запад-2021", по официальным данным того времени, приняли участие приблизительно 200 тыс. военнослужащих, а эти учения, в соответствии с предоставленной Министерством обороны Беларуси информацией, собрали не более 13 тыс. участников. Правда, по подсчетам НАТО, истинное общее число участников может достигать 150 тыс. военнослужащих, тогда как литовские разведслужбы подсчитали, что около восьми тысяч могли тренироваться в Беларуси, а до четырех тысяч - в Кенигсбергском (Каралаучском) эксклаве.

Любопытно, что пропорционально значительную часть участников "Запада-2025" на этот раз составляла белорусская армия, что все же служит подтверждением ограниченных возможностей России по освобождению военнослужащих для учений в то время, как основная масса вовлечена в боевые действия в Украине. Отмечается, что среди военнослужащих, принимавших участие в показательных выступлениях перед журналистами на Борисовском полигоне, российских военных было очень мало.