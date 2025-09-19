Франция ограничивает отношения с Мали и высылает дипломатов

Франция приостановила сотрудничество с Мали в сфере борьбы с терроризмом и распорядилась о высылке двух малийских дипломатов, сообщило в пятницу агентству AFP дипломатическое источник во Франции, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Париж принял такие меры после задержания французского дипломата в Бамако.

Власти Мали в прошлом месяце заявили, что гражданин Франции был задержан по подозрению в работе на французские спецслужбы, и обвинили иностранные государства в попытках дестабилизировать страну.

Источник во французских дипломатических кругах сообщил, что Мали объявила персонами нон грата пятерых сотрудников французского посольства в Бамако, которые покинули страну уже в воскресенье. Он также добавил, что вскоре последуют и другие меры, если французский гражданин не будет немедленно освобождён.

Франция в августе заявила, что ведёт переговоры с Мали для прояснения всех недоразумений и обеспечения немедленного освобождения задержанного представителя. Париж отверг обвинения Бамако в дестабилизации как необоснованные и подчеркнул, что сотрудник посольства должен быть освобождён, поскольку обладает дипломатическим иммунитетом.

Военная хунта, правящая в Мали, в прошлом месяце сообщила о задержании нескольких десятков военнослужащих, подозреваемых в попытке государственного переворота.

В 2022 году в результате военного переворота к власти в Мали пришла хунта под руководством полковника Ассими Гоита. Хунта отвернулась от западных союзников и поддерживает дружественные отношения с Россией.