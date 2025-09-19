Новые санкции ЕС затронут СПГ из России - Reuters

Очередной пакет санкций ЕС в отношении России подразумевает ускоренный отказ от российского СПГ, сообщает Reuters со ссылкой на источник. На отказе Европы от энергоресурсов РФ настаивает президент США Дональд Трамп, пишет DW .

В раках очередного пакета антивоенных санкций ЕС в отношении России Еврокомиссия обсуждает предложение, позволяющее быстрее отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Об этом сообщмло агентство Reuters в четверг, 18 сентября, со ссылкой на источник.

Ранее, 16 сентября, состоялся телефонный разговор между председательницей ЕК Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президентом США Дональдом Трампом. США усилили давление на Европу, чтобы она играла более активную роль в завершении войны России в Украине на фоне того, что мирная сделка кажется недостижимой, несмотря на неоднократные угрозы ужесточения санкций в отношении Москвы и ее партнеров, напоминает Reuters.

Требование Трампа к Европе отказаться от энергоресурсов России

Трамп требует, чтобы европейские страны перестали покупать российскую нефть и ЕС ввел повышенные пошлины на товары из Китая и Индии, являющихся крупными покупателями российских энергоресурсов. Кроме того, президент США оказывает давление на G7 и НАТО, членом которой является Турция, также приобретающая нефть из России.

Как следует из публикации, ЕС уже сейчас обсуждает предложения, позволяющие полностью запретить импорт российских нефти и газа с 1 января 2028 года и ввести запрет на краткосрочные контракты с 2026 года.

Доля России в европейском импорте газа

Ожидается, что очередной, 19-й по счету, пакет санкций ЕС против России будет представлен 19 сентября. По данным Reuters, сегодня 19% закупаемого Европой газа поступает из России - через газопровод "Турецкий поток" и поставку СПГ на танкерах. До 2022 года, в феврале которого началась война в Украине, доля России в европейском импорте газа составляла 45%.

Испания, Бельгия, Нидерланды и Франция закупают российский СПГ. Через "Турецкий поток" газ из РФ поступает в Венгрию, Словакию и Болгарию. На прошлой неделе глава французской энергетической компании Totalenergies Патрик Пуянн заявил, что российский газ потребуется как минимум до конца 2027 года. После этого, по словам топ-менеджера, его можно будет заменить топливом от других поставщиков без серьезного влияния на цены.