В Германии впервые с 2011 года сократилось число беженцев

В Германии впервые с 2011 года немного сократилось число беженцев, свидетельствуют данные правительства, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

В первой половине 2025 года количество беженцев уменьшилось примерно на 50 000 — с около 3,55 миллиона на конец 2024 года до примерно 3,50 миллиона, сообщило Министерство внутренних дел.

Статистика была предоставлена министерством в ответ на запрос партии леворадикального толка «Die Linke» («Левые»). Данные включают людей с разными статусами пребывания — от недавно прибывших до тех, кто получил постоянный вид на жительство, а также беженцев из Украины. По данным министерства, на конец июля в Германии проживало 1,27 миллиона украинских беженцев.

Партия «Die Linke» пояснила, что снижение числа беженцев объясняется совокупностью факторов — депортациями, добровольным выездом и натурализацией. Представитель партии подчеркнула, что снижение не является поводом для радости, добавив, что в мире становится всё больше людей, вынужденных покинуть свои дома.

Из примерно 3,5 миллиона беженцев, находящихся в Германии, около 492 000 на данный момент имеют неопределённый статус.