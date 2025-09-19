Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Запрет импорта СПГ: фон дер Ляйен объявила 19-й пакет санкций против России 4 766

В мире
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Запрет импорта СПГ: фон дер Ляйен объявила 19-й пакет санкций против России

Европейский Союз в рамках 19-го пакета санкций против России предлагает запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) на свою территорию до 1 января 2027 года.

Об этом заявили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

"Военная экономика России держится на доходах от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки", – сказала фон дер Ляйен. "Время перекрыть кран. Мы готовы к этому", – добавила она.

Каллас в свою очередь сообщила, что ЕС планирует полностью отказаться от российского сжиженного газа до конца следующего года. "Наша цель – ускорить отказ от российского сжиженного газа к 1 января 2027 года", – подчеркнула она.

В рамках 19-го пакета санкций против России Еврокомиссия предлагает также существенно расширить список подсанкционных "теневых судов" РФ и наказать НПЗ, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, в частности, в Китае.

Глава Еврокомиссии напомнила, что ЕС недавно снизил верхний предел цены на сырую нефть до $47,6. "Чтобы усилить контроль за соблюдением санкций, мы сейчас вводим санкции в отношении 118 дополнительных судов из "теневого флота", – сообщила она, добавив, что в целом более 560 судов будут включены в санкционный список ЕС.

Также ЕС нацеливается на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай, сообщила фон дер Ляйен. "За три года доходы России от нефти в Европе снизились на 90%. Сейчас мы окончательно переворачиваем эту страницу", – сказала глава Еврокомиссии.

СМИ обращают внимание, что среди предложенных мер нет ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам, о чем ходили слухи.

Читайте нас также:
#санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
0
1
0
1
5

Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    19-го сентября

    фон дер Пьяньз9

    10
    3
  • З
    Злой
    19-го сентября

    фон дер Пьянь

    9
    3
  • NB
    Nose Bose
    19-го сентября

    кстати, дамы и господа , краткий опрос - как вам управление гинекологом ЕС?

    20
    5
  • NB
    Nose Bose
    19-го сентября

    так, так, так. А почему до 01.01.27. а не навсегда? Что за полумеры? Отныне запрещаю покупать не американский СПГ, покупать только СПШ из США по 10х цене :)

    28
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 130
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 293
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 240
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 427

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 16
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 18
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 34
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 31
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 109
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 39
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 16
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 18
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео