Запрет импорта СПГ: фон дер Ляйен объявила 19-й пакет санкций против России

Европейский Союз в рамках 19-го пакета санкций против России предлагает запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) на свою территорию до 1 января 2027 года.

Об этом заявили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

"Военная экономика России держится на доходах от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки", – сказала фон дер Ляйен. "Время перекрыть кран. Мы готовы к этому", – добавила она.

Каллас в свою очередь сообщила, что ЕС планирует полностью отказаться от российского сжиженного газа до конца следующего года. "Наша цель – ускорить отказ от российского сжиженного газа к 1 января 2027 года", – подчеркнула она.

В рамках 19-го пакета санкций против России Еврокомиссия предлагает также существенно расширить список подсанкционных "теневых судов" РФ и наказать НПЗ, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, в частности, в Китае.

Глава Еврокомиссии напомнила, что ЕС недавно снизил верхний предел цены на сырую нефть до $47,6. "Чтобы усилить контроль за соблюдением санкций, мы сейчас вводим санкции в отношении 118 дополнительных судов из "теневого флота", – сообщила она, добавив, что в целом более 560 судов будут включены в санкционный список ЕС.

Также ЕС нацеливается на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай, сообщила фон дер Ляйен. "За три года доходы России от нефти в Европе снизились на 90%. Сейчас мы окончательно переворачиваем эту страницу", – сказала глава Еврокомиссии.

СМИ обращают внимание, что среди предложенных мер нет ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам, о чем ходили слухи.