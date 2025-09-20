Новыми скандинавскими разработками можно будет стрелять с плеча.

Проект бюджета-2026 подготовлен исходя из того, что война продлится в течение всего 2026 года, - сообщил украинский нардеп Олексий Гончаренко со ссылкой на министра финансов Сергия Марченко.

Цена одного года войны сегодня - $120 миллиардов, 60 миллиардов - это украинский бюджет, а ещё 60 миллиардов нужно найти на следующий год, - конкретизировал президент Зеленский.

США до конца года отправят в Украину 33 тысячи ИИ-дронов, которые способны действовать слаженными роями и самостоятельно координировать атаки на вражеские позиции, - пишет Financial Times.

На растущие возможности современных БПЛА разработчики средств ПВО отвечают не меньшим разнообразием и изобретательностью. Сегодня в арсенале ведущих армий мира ракеты, лазеры, лучевое оружие, средства РЭБ, обычные сети и даже хищные птицы, что объясняется необходимостью многоуровневой защиты от дронов.

Свою версию противодронного оружия предложил один из ведущих оборонных подрядчиков Швеции — компания Saab. В рамках программы Nimbrix ее специалисты разработали относительно недорогую ракету Project Nimbrix Counter для борьбы с небольшими беспилотниками, как одиночными, так и летящими группой, на дальностях до 5 км.

Длина ракеты — 1 м, вес от 2,5 до 3 кг, что позволяет вести стрельбу с плеча и со штатива, закрепленного на транспортном средстве. За наведение на цель отвечают инфракрасная головка и станция дистанционного управления Saab Trackfire, система C-UAS LOKE или другие системы управления или контроля. Уничтожение единичной цели/роя осуществляется дистанционным подрывом 40-мм осколочно-фугасной боевой части.