Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Киев готов воевать весь 2026 год с ИИ-дронами США и чудо-ракетами Швеции 0 1642

В мире
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Nimbrix может сбить много дронов.

Nimbrix может сбить много дронов.

Новыми скандинавскими разработками можно будет стрелять с плеча.

Проект бюджета-2026 подготовлен исходя из того, что война продлится в течение всего 2026 года, - сообщил украинский нардеп Олексий Гончаренко со ссылкой на министра финансов Сергия Марченко.

Цена одного года войны сегодня - $120 миллиардов, 60 миллиардов - это украинский бюджет, а ещё 60 миллиардов нужно найти на следующий год, - конкретизировал президент Зеленский.

США до конца года отправят в Украину 33 тысячи ИИ-дронов, которые способны действовать слаженными роями и самостоятельно координировать атаки на вражеские позиции, - пишет Financial Times.

На растущие возможности современных БПЛА разработчики средств ПВО отвечают не меньшим разнообразием и изобретательностью. Сегодня в арсенале ведущих армий мира ракеты, лазеры, лучевое оружие, средства РЭБ, обычные сети и даже хищные птицы, что объясняется необходимостью многоуровневой защиты от дронов.

Свою версию противодронного оружия предложил один из ведущих оборонных подрядчиков Швеции — компания Saab. В рамках программы Nimbrix ее специалисты разработали относительно недорогую ракету Project Nimbrix Counter для борьбы с небольшими беспилотниками, как одиночными, так и летящими группой, на дальностях до 5 км.

Длина ракеты — 1 м, вес от 2,5 до 3 кг, что позволяет вести стрельбу с плеча и со штатива, закрепленного на транспортном средстве. За наведение на цель отвечают инфракрасная головка и станция дистанционного управления Saab Trackfire, система C-UAS LOKE или другие системы управления или контроля. Уничтожение единичной цели/роя осуществляется дистанционным подрывом 40-мм осколочно-фугасной боевой части.

Читайте нас также:
#ракета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
1
2
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 131
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 293
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 240
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 427

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 18
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 19
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 36
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 32
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 110
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 41
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 18
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 19
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео