Российские военные начали покидать полигоны в Беларуси, где с 12 по 16 сентября проходили совместные манёвры «Запад-2025», сообщил представитель Государственной пограничной охраны Украины полковник Андрей Демченко, пишет LA.LV . Как эти учения оценивает Янис Слайдиньш, майор НВС и офицер штаба Земессардзе?

«Угроза есть, но ничего не будет... Что было главным акцентом — россияне вывели стратегические бомбардировщики, имитировали удары, активными были действия Балтийского и Северного флотов. Беларусь тренировалась выводить "Орешник", хотя нет ни одного фото или видеодоказательства, что он там действительно был. Белорусы также продемонстрировали американцам лазерное оружие, предназначенное для борьбы с дронами — насколько оно эффективно или неэффективно, никто не знает, потому что оружие выставили только для осмотра, но не демонстрировали в действии. И сначала все ходили вокруг него, почесывая головы, не понимая, что это вообще такое», — рассказал Слайдиньш в передаче TV24 «Актуальное о военных действиях в Украине».

«Российские военные, и на этот раз их количество не было таким значительным, как, например, в 2021 году, начинают покидать места проведения учений на территории Республики Беларусь», — заявил представитель пограничной службы в комментарии изданию «Украинская правда» несколько дней назад.

«За их передвижением ведётся наблюдение. Я сейчас не могу утверждать, что они все уже покинули Беларусь, но надеюсь, что они двигаются в правильном направлении», — добавил Демченко.

Манёвры «Запад-2025» официально завершились на полигоне Мулино в Нижегородской области России. Учения привлекли международное внимание.

По словам Демченко, в ходе российско-белорусских учений не происходило никакой активности в направлении границы с Украиной.