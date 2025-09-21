Мерц установил новый антирекорд 3 1193

Дата публикации: 21.09.2025
ФОТО: Global Look Press

Bild: 62 процента граждан Германии оценили работу Мерца отрицательно.

62 процента граждан Германии оценили работу Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ отрицательно, что стало новым антирекордом для политика. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на результаты исследования института INSA.

Утверждается, что количество недовольных Мерцем выросло на три процента по сравнению с прошлым опросом. Довольны работой канцлера лишь 26 процентов немцев.

«Примечательно, что еще в начале июня лидер ХДС показывал заметный, пусть и кратковременный, рост поддержки. Однако с тех пор тенденция пошла вниз и достигла нового рекордного минимума», — указано в сообщении.

Ранее Мерц высказался о сроках продолжения помощи Украине. По его словам, поддержка Киева может продолжаться еще «очень долго», поскольку Украине нужно помогать «в ее борьбе за мир в Европе».

