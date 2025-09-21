Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый инцидент над Балтикой: немецкие асы вылетели на перехват старинного российского самолета 1 1282

В мире
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новый инцидент над Балтикой: немецкие асы вылетели на перехват старинного российского самолета

Два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух в воскресенье из-за российского военного разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем, сообщает DPA.

В Военно-воздушных силах Германии сообщили, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали самолет, который не реагировал на просьбы выйти на контакт. В ответ с авиабазы Росток-Лааге в Германии вылетели два немецких истребителя Eurofighter.

Самолетом-нарушителем оказался российский самолет-разведчик Ил-20М, добавили в немецких Военно-воздушных силах.

Ил-20 (по кодификации NATO: Coot — «Лысуха») — советский военный самолёт комплексной разведки, созданный на базе пассажирского самолёта Ил-18. Производился с 1968 по 1976 год. То есть таким самолетам уже по полвека или более. 

Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала еще более напряженной из-за нарушения Россией воздушного пространства.

В пятницу уже произошло два инцидента с участием российских самолетов. Три перехватчика МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там около двенадцати минут.

Позже в тот же день Польша также сообщила, что два российских самолета низко пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

×
Читайте нас также:
#НАТО
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
36
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео