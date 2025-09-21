Два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух в воскресенье из-за российского военного разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем, сообщает DPA.

В Военно-воздушных силах Германии сообщили, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали самолет, который не реагировал на просьбы выйти на контакт. В ответ с авиабазы Росток-Лааге в Германии вылетели два немецких истребителя Eurofighter.

Самолетом-нарушителем оказался российский самолет-разведчик Ил-20М, добавили в немецких Военно-воздушных силах.

Ил-20 (по кодификации NATO: Coot — «Лысуха») — советский военный самолёт комплексной разведки, созданный на базе пассажирского самолёта Ил-18. Производился с 1968 по 1976 год. То есть таким самолетам уже по полвека или более.

Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала еще более напряженной из-за нарушения Россией воздушного пространства.

В пятницу уже произошло два инцидента с участием российских самолетов. Три перехватчика МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там около двенадцати минут.

Позже в тот же день Польша также сообщила, что два российских самолета низко пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.