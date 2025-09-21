Baltijas balss logotype
Почему Ле Пен и Барделла заговорили об «агрессии Путина» 0 737

В мире
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Сладкая парочка французского национализма.

Сладкая парочка французского национализма.

В популярном движении все большую роль играют ЛГБТ.

Следящие за европейской политикой не могли не заметить, что в прошлом «главный пророссийский политик Европы» француженка Марин Ле Пен в последние годы сделала резкий поворот в своих внешнеполитических взглядах.

Забыты и встречи с Путиным, и призывы признать Крым российским, и полученный ее партией кредит в российском банке. «Национальное движение» (RN) Ле Пен с 2022 года занимает умеренно критичную в отношении России позиции, указывает в своем телеграм-канале московский политолог Олег Бондаренко.

Спикеры партии, включая Ле Пен и ее молодого фаворита Жордана Барделлу постоянно говорят об «агрессии Путина», поддерживают помощь Украине и выступают только против поставок вооружений, впрочем не делая из этого вопроса повода для особо жёстких нападок на Макрона.

Так что произошло с той, кого еще в 2017 году так радушно принимали в Кремле?

На поверхности много объяснений: от обиды французских националистов за подрыв позиций Парижа в Африке до желания Ле Пен «нормализовать» свой имидж для последней и на этот раз многообещающей попытки въехать в Елисейский дворец в 2027 году.

Но всех этих объяснений недостаточно для того, чтоб оправдать полное отсутствие поддержки французскими правыми даже миротворческих усилий администрации Трампа. В отличие от «Альтернативы для Германии», Орбана, даже польских правых RN продолжает тихо, но упорно стоять на позиции «справедливого мира» для Украины, по факту поддерживая фантастические планы Зеленского.

Хорошо знающие внутреннюю кухню в этой команде люди указывают на мало оцененную аналитиками на постсоветском пространстве причину: сформировавшееся внутри RN мощнейшее ЛГБТ-лобби, которое является центром формирование если не враждебного, то критичного по отношению к Москве курса.

Называют более десятка влиятельных соратников Ле Пен, которые подобно своим «собратьям» в других политических силах видят в Путине «гонителя геев», а в России оплот резкого противодействия гендерной идеологии. Одним из наиболее влиятельных из них является бывший депутат Национального собрания, а ныне заместитель генсека группы соратников Ле Пен в Европейском парламенте 35-летний Тибо Франсуа. Он определяющим образом воздействует на взгляды молодого лидера французских правых в Европарламенте Жордана Барделлы. Без его подсказок последний не оказался бы среди радостно пожимающих руку Зеленскому.

Не меньшим авторитетом в «Национальном движении» обладает депутат французского парламента Жан-Филипп Танги. Показательно, что в одной из публикаций Liberation Танги открыто заявил о своих атеистических воззрениях и личном противодействий «излишнему влиянию католиков в партии». Дошло до того, что он с коллегами (в отличие от избирателей Ле Пен) поддержал идею Макрона включить в Конституцию Франции «право на аборт». Стоит ли удивляться, что невзирая на общее противодействие левых и либералов получению RN ключевых ролей в парламентских структурах, глобалисты не возражали против того, чтоб Танги возглавил Комиссию по расследованию иностранного влияния на французских политиков - проще говоря, курировал поиск «агентов Кремля».

Открытым лоббистом интересов ЛГБТ-сообщества в команде Ле Пен является Себастьян Шеню. Он даже возглавляет движение Gaylib за права геев и лесбиянок в политике. Стоит ли удивляться, что именно Шеню «консерваторы» номинировали на пост вице-спикера парламента, а остальные фракции этому не возражали. Будь на его месте истый католик, нашлось бы сто аргументов против «фашистов в президиуме».

Кроме названных в «голубую мафию» среди депутатов французского парламента от Ле Пен входят Стив Бриу, Бруно Бильд, Кевин Пфефер, Эммануэль Таше, Бруно Клаве, Жульен Санчес, Иоанн Жийе… Имя им легион.

Нет оснований для удивления, что при такой многочисленной армии «особенных» ни консервативная Москва, ни полная традиционалистов администрации Трампа у самой популярной партии Франции не в фаворе?

#марин ле пен
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео