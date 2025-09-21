Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В ЕС обеспокоились из-за сделки Китая с Польшей 1 622

В мире
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ЕС обеспокоились из-за сделки Китая с Польшей
ФОТО: Global Look Press

Sohu: сделка Польши с Китаем вызвала тревогу в ЕС.

Польша и Китай заключили торговую сделку, что стало причиной серьезного беспокойства в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает портал Sohu.

Польша накануне заблокировала железнодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, что осложнило отправку товаров из КНР в Европу. После этого глава МИД Китая Ван И встретился с польским коллегой Радославом Сикорским и президентом Польши Каролем Нароцким. Итогом встречи стало заключение соглашения о добыче полезных ископаемых, производстве электромобилей и правилах экспортного контроля.

Сделка обеспечила Пекину транспортный коридор, а Варшава, в свою очередь, получила большую промышленную поддержку. ЕС обеспокоен тем, что Польша «отошла от общих правил» и добилась «привилегированного положения».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск описал торговое соглашение между США и ЕС словами «радоваться особо нечему». «Польша может потерять около 8 миллиардов злотых. Потери будут значительными по обе стороны Атлантики», — признал политик.

×
Читайте нас также:
#Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео