«Генералы пропадают без вести!» Китай заподозрили в беспрецедентных военных чистках

В мире
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Генералы пропадают без вести!» Китай заподозрили в беспрецедентных военных чистках
ФОТО: Global Look Press

Китай заподозрили в аресте командующих главными театрами военных действий.

Китай заподозрили в якобы арестах командующих всеми военными округами Китая, последним из которых является гипотетическое задержание управляющего Южным театром генерала У Янаня.

«По неподтвержденным данным, сегодня арестован генерал У Янань, командующий Южным военным округом Китая. Это означает, что все генералы пяти основных театров военных действий (Восточного, Западного, Южного, Северного и Центрального) попали под расследование о коррупции», — отмечается в сообщении ряда СМИ.

Первым «пропал» из информационного поля еще в марте этого года Ван Хайцзян, командующий Западным военным округом. До возможного исчезновения У Янаня сообщалось о гипотетическом аресте командующего Северным военным округом Хуан Мина.

27 августа агентство Bloomberg сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен первого председателя республики Мао Цзэдуна кадровые чистки среди военных элит. В частности, известно, что глава государства мог уволить уже около 20 процентов всех генералов.

