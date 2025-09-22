В России предложили ограничить продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. С такой инициативой в Госдуму обратился правозащитный центр «Сорок Сороков».

«Это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа», – говорится в обращении центра.

В организации подчеркнули, что доступность средств контрацепции ведёт к снижению рождаемости и углублению демографического кризиса. Они напомнили, что в 2023 году число рождений в России составило менее 11,3 миллионов, а естественная убыль превысила полмиллиона человек. Если же ограничить доступ к средствам контрацепции, среднее количество детей на одну семью вырастет с нынешних 1,5 до 2,5-3.

«С демографической точки зрения введение ограничений на контрацептивы для супругов окажет положительное влияние на рост населения», – убеждены представители центра. Общественники считают, что мера позволит не только стабилизировать численность населения, но и создать более молодую рабочую силу, снизить нагрузку на пенсионную систему и повысить экономический потенциал страны. По их прогнозам, без подобных шагов к 2050 году Россия столкнётся с дефицитом 10 миллионов трудоспособных граждан.

Кроме демографического эффекта, авторы обращения указали на религиозный и моральный аспект. В «Сорок Сороков» напомнили, что в христианстве и исламе брак – это союз для продолжения рода, а искусственный контроль рождаемости считается противоречащим божественному замыслу.

«Как учит Священное Писание, – плодитесь и размножайтесь. Контрацептивы же способствуют, в первую очередь, эгоистичному потребительскому отношению к семье», – подчеркнули в организации.

С их точки зрения, ограничение доступа к противозачаточным средствам укрепит институт брака, поможет супругам более осознанно относиться к интимной жизни и воспитанию детей, снизит количество разводов и случаев детской безнадзорности.

Наконец, инициаторы уверены, что такой шаг будет выгоден и экономически: сегодня государство тратит около 50 млрд рублей на субсидирование импорта контрацептивов. Эти деньги, считают в центре, стоит направить на поддержку многодетных семей, материнский капитал и строительство детских садов.