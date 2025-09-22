В Вильнюсе заменят восемь мемориальных досок на русском языке 1 473

Дата публикации: 22.09.2025
LETA
Изображение к статье: В Вильнюсе заменят восемь мемориальных досок на русском языке
ФОТО: pixabay

Муниципалитет Вильнюса принял решение заменить восемь вывешенных в советское время мемориальных досок с надписями на русском языке на новые типовые мемориальные доски по утвержденному муниципалитетом дизайну.

Будут заменены мемориальные доски актёру Мечису Хадаравичюсу, композитору Константинасу Галкаускасу, писателю Марцелинасу Шикшнису, поэту Пятрасу Вайчюнасу, писателю Антанасу Жукаускасу-Венуолису, физику Адолфасу Юцюсу, математику Зигмасу Жемайтису и писателю Антанасу Йонинасу.

По словам председателя Комиссии по вопросам исторической памяти муниципалитета Камиле Шерайте-Гогелене, муниципалитет с 2023 года старается заменить как можно больше двуязычных мемориальных досок новыми.

«Мы просто заменяем двуязычные мемориальные доски на литовском языке. Это очень простая процедура, позволяющая полностью отказаться от русского языка в общественных пространствах Вильнюса», — рассказала BNS Шерайте-Гогелене.

Министерство образования, науки и спорта также поддерживает инициативу муниципалитета по замене мемориальных досок с текстом на русском, но только на одной из них — мемориальной доске Йонинасу — предлагает изменить её содержание.

По данным министерства, только в тексте на этой доске упоминается название Литовской Советской Социалистической Республики (ЛССР), остальные мемориальные доски содержат идеологически нейтральную информацию.

«Мы обращаем внимание, что только в этом единственном случае упоминается ЛССР. В остальных случаях предоставляется корректная, неидеологическая и неполитизированная информация. Что касается замены мемориальных досок, по нашему мнению, стоит проконсультироваться с родственниками упомянутых лиц, замена мемориальных досок должна производиться только с их согласия», — говорится в ответе министерства.

По словам Шерайте-Гогелене, все мемориальные доски бережно снимаются и в настоящее время хранятся на предприятии Grinda.

«Мы их (мемориальные доски — BNS) не выбрасываем, один из вариантов — куда-то их передать. Обязательно найдутся желающие принять эти доски, и мы сами рассмотрим альтернативные варианты, будь то тот же Вильнюсский музей или какое-нибудь другое учреждение, которое примет эти доски в свои архивы», — сказала член городского совета.

Запрет на пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий вступил в силу в Литве в мае 2023 года. Согласно ему, символы тоталитаризма и авторитаризма должны быть удалены из общественных пространств – речь идёт о памятниках, названиях улиц, площадей и других общественных объектов, а также о другой символике.

На сегодняшний день в Вильнюсе удалены или заменены 16 мемориальных досок с советскими реликтами.

Автор - Юлия Баранская
