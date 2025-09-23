Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандал: в Нью-Йорке задержали Макрона: ему пришлось срочно звонить Трампу 5 2715

В мире
Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
ФОТО: Youtube

Президента Франции Эммануэля Макрона задержала американская полиция. Это произошло на одной из улиц Нью-Йорка после выступления французского лидера в штаб-квартире Организации объединенных наций.

Причиной задержания Макрона в США стали перекрытия улиц из-за кортежа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Задержание Макрона попало на видео

Остановка президента Франции в Нью-Йорке правоохранителями попала на видео, которое затем распространилось в средствах массовой информации (СМИ). На опубликованных кадрах видно, что французский лидер после остановки его автомобиля вышел на улицу и лично подошел к полицейским, чтобы узнать о происходящем. Один из них узнал Макрона, однако пропустить отказался.

«Мне очень жаль, господин президент, в настоящее время все заблокировано», — объяснил он политику.

Макрон позвонил Трампу

После того как президент Франции не смог убедить полицию пропустить его, Макрон позвонил своему американскому коллеге и сообщил, что оказался заблокирован из-за него.

"Знаешь что? Я жду на улице, потому что все перекрыто из-за тебя", - заявил в трубку мобильного телефона президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако, судя по кадрам, автомобиль французского лидера полиция так и не пропустила, потому что Макрон продолжил свой путь пешком.

С оказавшимся на улице Макроном начали фотографироваться прохожие

По информации СМИ, перекрытые для проезда кортежа Трампа улицы Нью-Йорка через несколько минут открыли для пешеходов, и Макрон отправился пешком к посольству Франции в США.

Уточняется, что пешая прогулка политика заняла около получаса. За это время к нему подошли несколько человек, чтобы вместе сфотографироваться. Это также попало на видео.

Примечательно, что один из подошедших к нему мужчин поцеловал его в голову. Макрон поблагодарил его за внимание.

×
Читайте нас также:
#Макрон
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
31
0
0
1
0
2

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео