Президента Франции Эммануэля Макрона задержала американская полиция. Это произошло на одной из улиц Нью-Йорка после выступления французского лидера в штаб-квартире Организации объединенных наций.

Причиной задержания Макрона в США стали перекрытия улиц из-за кортежа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Задержание Макрона попало на видео

Остановка президента Франции в Нью-Йорке правоохранителями попала на видео, которое затем распространилось в средствах массовой информации (СМИ). На опубликованных кадрах видно, что французский лидер после остановки его автомобиля вышел на улицу и лично подошел к полицейским, чтобы узнать о происходящем. Один из них узнал Макрона, однако пропустить отказался.

«Мне очень жаль, господин президент, в настоящее время все заблокировано», — объяснил он политику.

Макрон позвонил Трампу

После того как президент Франции не смог убедить полицию пропустить его, Макрон позвонил своему американскому коллеге и сообщил, что оказался заблокирован из-за него.

"Знаешь что? Я жду на улице, потому что все перекрыто из-за тебя", - заявил в трубку мобильного телефона президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако, судя по кадрам, автомобиль французского лидера полиция так и не пропустила, потому что Макрон продолжил свой путь пешком.

С оказавшимся на улице Макроном начали фотографироваться прохожие

По информации СМИ, перекрытые для проезда кортежа Трампа улицы Нью-Йорка через несколько минут открыли для пешеходов, и Макрон отправился пешком к посольству Франции в США.

Уточняется, что пешая прогулка политика заняла около получаса. За это время к нему подошли несколько человек, чтобы вместе сфотографироваться. Это также попало на видео.

Примечательно, что один из подошедших к нему мужчин поцеловал его в голову. Макрон поблагодарил его за внимание.