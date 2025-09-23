Жёсткое заявление в адрес России опубликовано на сайте НАТО 4 1452

Дата публикации: 23.09.2025
НАТО пообещала дать решительный ответ России после инцидента в Эстонии.

НАТО пообещала дать решительный ответ России после инцидента с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими самолетами МиГ-31. Официальное заявление опубликовано на сайте альянса.

«Ответ НАТО на безрассудные действия России будет и впредь решительным. (...) Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники будут использовать, в соответствии с международным правом, все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания любых угроз со всех направлений», — говорится в тексте.

В заявлении также подчеркивается, что страны альянса не намерены отказываться от своих обязательств по поддержке Украины.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве подчеркнули, что полет по версии РФ прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.

