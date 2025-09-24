Президент Латвии Эдгар Ринкевич попросил Венгрию и Словакию "прислушаться к Трампу", который призывает европейские страны прекратить импорт газа и нефти из РФ в рамках усилий ЕС по прекращению зависимости от российских поставок.

Прекращение зависимости от поставок энергоносителей из России - это вопрос "политической воли", заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью Euronews.

Ринкевичс призвал Венгрию и Словакию прислушаться к призыву президента США Дональда Трампа покончить с зависимостью Европейского союза от российских нефти и газа.

"Посмотрите на мою собственную страну, Латвию. Еще в 2017 году мы на 100% зависели от российского газа и нефти. Сегодня, в 2025 году, мы полностью независимы. Мы покупаем нефть и газ у разных стран. Если есть политическая воля, то будет и результат", - сказал Ринкевичс.

Европейский союз постепенно отказывается от использования российской нефти и газа. С начала полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года ЕС сократил импорт сырой нефти из России примерно с 27% до 3%. Доля природного газа снизилась с 45% до 18-19%.

В то время как большинство стран-членов ЕС выступают за этот переход, Словакия и Венгрия по-прежнему решительно выступают против такого поэтапного отказа.

Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН во вторник президент США Дональд Трамп раскритиковал Европейский союз за продолжение закупок российских энергоносителей.

"Подумайте об этом. Они финансируют войну против самих себя. Кто, черт возьми, когда-либо слышал об этом?", - сказал Трамп.

Ринкевичс убежден, что ускорение отказа от российских нефти и газа может повлиять на ход войны в Украине.

"У России не все в порядке с экономикой. Если мы будем больше давить на санкции, если мы перестанем покупать нефть и газ, то это может очень сильно повлиять на всю ситуацию [войну России в Украине]", - сказал он в интервью Euronews.

Говоря о санкциях, президент Латвии отметил, что в конечном итоге должно быть принято решение о том, как использовать замороженные российские активы "для поддержки Украины всеми видами оружия".

ЕС изучает возможности использования замороженных активов на общую сумму 210 миллиардов евро для финансирования обороны и послевоенного восстановления Украины.

Поскольку решение еще не принято, Ринкевичс призвал ЕС двигаться вперед, добавив, что он также должен ввести "вторичные санкции против стран, которые помогают России обойти" существующие меры.

В некоторых случаях третьи страны позволяют обходить санкции ЕС против России.

В январе неправительственная организация Earthsight опубликовала результаты расследования, показавшего, что ЕС систематически импортирует нелегальную российскую и белорусскую березовую фанеру на сумму более 1,5 млрд евро с момента вступления в силу санкций в июле 2022 года.

Гарантии безопасности

"Коалиция решительных", возглавляемая Францией и Великобританией, работает над выработкой общего подхода к тому, как обеспечить гарантии безопасности для Украины после войны, включая возможность развертывания войск на местах.

Говоря о политическом процессе, Ринкевич сказал: "Мы все еще не на стадии принятия окончательных решений о предоставлении реальных гарантий безопасности".

"Если мы решим предоставить гарантии безопасности, если мы решим отправить войска на землю, нам нужна поддержка США", - пояснил он. "Не обязательно американские войска на земле, но логистическая поддержка, поддержка разведки, другие формы поддержки", - указал президент.

Ринкевич добавил, что пока, вероятно, рано говорить об этом: "Многое зависит от того, как будет развиваться политический процесс между Россией и Украиной", добавив, что он "не видит готовности со стороны Российской Федерации вступить в серьезные мирные переговоры".