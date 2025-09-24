Как известно, Дональд Трамп после встречи с украинским визави Владимиром Зеленским и европейскими лидерами резко встал на сторону Киева и выразил надежду на победу Украины. По горячим следам этот поворот прокомментировал латвийский политтехнолог Юргис Лиепниекс: "Украина может вернуть всю свою территорию и, кто знает, может быть, даже пойти еще дальше!!!

Не знаю, кто был последний с кем сегодня разговаривал Трамп, но им следовало бы чаще встречаться."

Но многие комментаторы в социальных не разделили оптимизма политтехнолога.

"Все это означает, что Европе придется увеличивать бюджетные дефициты, жертвовать экономикой, чтобы можно было купить у Дональда оружие и передать Украине, чтобы русские впоследствии сняли их с баланса. Очень большая победа, особенно у смертных европейцев …"

"Самый скучный и предсказуемый человек. Как продолжал говорить впустую, а делами поддерживать Россию, так и продолжит".