Как пояснил один из венгерских министров, Орбан сказал Трампу, что Венгрии необходимо российское топливо для удержания низких цен на коммунальные услуги, и "президент США понял это". Аналитики считают, что отказ Венгрии от уральской нефти поставит под угрозу прибыли нефтегазовой компании MOL.

Между президентом США и премьер-министром Венгрии в среду вечером состоялся телефонный разговор, в котором стороны обсудили импорт российской нефти.

Об этом венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил журналистам после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Они обсудили несколько вопросов, включая войну (РФ в Украине - прим.ред.), возможность мира, состояние мировой экономики, ситуацию, возникшую в связи с тарифами, и, конечно, вопросы энергоснабжения Центральной Европы. Это произошло несколько часов назад", сказал он в частности.

Ранее Дональд Трамп потребовал от союзников по НАТО прекратить импорт нефти из России, чтобы подорвать её военную экономику. Президенти США заявил, что готов обсудить этот вопрос с премьером Венгрии.

О содержании телефонного разговора рассказал на пресс-конференции в Будапеште в четверг один из министров Гергей Гуляш. "Он (Орбан - прим.ред.) сообщил американскому президенту о специфических венгерских аспектах, которые делают это решение рациональным, объясняемым интересами страны и необходимым для снижения стоимости коммунальных услуг. Президент понял это," сказал в частности Гуляш.

Министр добавил, что у Венгрии мало возможностей для диверсификации поставок нефти, так как пропускная способность Адриатического трубопровода, который идёт в Венгрию из Хорватии, ограничена.

Давление на Венгрию усиливается

Виктор Орбан считается политическим союзником Дональда Трампа в Европе, поскольку взгляды двух правых лидеров совпадают в том числе по вопросу миграции.

Но давление Трампа на Путина с целью прекратить войну может нанести ущерб экономической модели Венгрии, которая зависит от дешёвых поставок российских ископаемых видов топлива.

Помимо администрации США, ЕС со своей стороны также прилагает усилия, чтобы прекратить импорт энергии из России. Еврокомиссия ранее представила амбициозную дорожную карту по полному прекращению закупок российских ископаемых видов топлива к концу 2027 года.

Под давлением Трампа Брюссель ускорил этот процесс в новом пакете санкций, который, если будет одобрен, приведет к прекращению импорта российского СПГ на год раньше - до 1 января 2027 года.

В среду Еврокомиссия объявила, что может ввести тарифы на российские ископаемые виды топлива. По словам венгерского эксперта по энергетике Аттилы Холоды, у Венгрии достаточно мощностей и альтернативных маршрутов для замены уральской нефти, но это поставит под угрозу прибыли венгерской нефтегазовой компании MOL.

"MOL ссылается на технические трудности, потому что не хочет отказываться от этой прибыли," сказал Холода.