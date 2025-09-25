Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский: Украина готова наносить ракетные удары по Кремлю 2 749

В мире
Дата публикации: 25.09.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Зеленский: Украина готова наносить ракетные удары по Кремлю

Если Россия не остановит войну, тогда чиновникам в Кремле следует знать, где находится ближайшее бомбоубежище, заявил президент Украины. Он сообщил, что попросил у Трампа специфические ракеты.

Если Россия не остановит войну, тогда чиновникам в Кремле следует убедиться, что они знают, где находится ближайшее бомбоубежище, заявил в интервью изданию Axios, опубликованном в четверг, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что попросил у президента США Дональда Трампа специфические ракеты, способные нанести удары по объектам, уничтожение которых может подтолкнуть Владимира Путина к переговорам. "Если они не прекратят войну, бомбоубежище им в любом случае понадобится", - сказал Зеленский, комментируя возможность ударов по Кремлю и другим российским центрам власти. Вместе с тем атаковать мирных жителей России Украина не будет, "потому что мы не террористы", оговорил украинский президент.

Зеленский: Трамп поддержал возможные украинские удары по энергообъектам РФ

Одновременно он рассказал, что Трамп поддержал возможность украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре и заводам, производящим вооружения: "Если они атакуют наши энергообъекты, президент Трамп поддерживает, чтобы мы могли отвечать (ударами) по их энергообъектам". Если Украину будут атаковать, она "будет отвечать, каждый день", добавил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина уже обладает дронами, способными поражать объекты в глубине российской территории. Однако новый американский комплекс, который президент Украины не стал называть, окажет" дополнительное давление" на Путина. "Мы над этим поработаем", - процитировал Зеленский слова Трампа.

Последствия украинских атак

Ранее Украина с помощью беспилотников вывела из строя около 17 процентов нефтеперерабатывающих мощностей в РФ, что вызвало в России рост цен на бензин, дефицит топлива в нескольких десятках регионов и падение экспорта дизеля.

Трамп 23 сентября заявил, что Украина с помощью Евросоюза способна отвоевать у России все оккупированные территории.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #Зеленский
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
6
2
0
1
1
5

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео