Если Россия не остановит войну, тогда чиновникам в Кремле следует знать, где находится ближайшее бомбоубежище, заявил президент Украины. Он сообщил, что попросил у Трампа специфические ракеты.

Если Россия не остановит войну, тогда чиновникам в Кремле следует убедиться, что они знают, где находится ближайшее бомбоубежище, заявил в интервью изданию Axios, опубликованном в четверг, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что попросил у президента США Дональда Трампа специфические ракеты, способные нанести удары по объектам, уничтожение которых может подтолкнуть Владимира Путина к переговорам. "Если они не прекратят войну, бомбоубежище им в любом случае понадобится", - сказал Зеленский, комментируя возможность ударов по Кремлю и другим российским центрам власти. Вместе с тем атаковать мирных жителей России Украина не будет, "потому что мы не террористы", оговорил украинский президент.

Зеленский: Трамп поддержал возможные украинские удары по энергообъектам РФ

Одновременно он рассказал, что Трамп поддержал возможность украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре и заводам, производящим вооружения: "Если они атакуют наши энергообъекты, президент Трамп поддерживает, чтобы мы могли отвечать (ударами) по их энергообъектам". Если Украину будут атаковать, она "будет отвечать, каждый день", добавил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина уже обладает дронами, способными поражать объекты в глубине российской территории. Однако новый американский комплекс, который президент Украины не стал называть, окажет" дополнительное давление" на Путина. "Мы над этим поработаем", - процитировал Зеленский слова Трампа.

Последствия украинских атак

Ранее Украина с помощью беспилотников вывела из строя около 17 процентов нефтеперерабатывающих мощностей в РФ, что вызвало в России рост цен на бензин, дефицит топлива в нескольких десятках регионов и падение экспорта дизеля.

Трамп 23 сентября заявил, что Украина с помощью Евросоюза способна отвоевать у России все оккупированные территории.